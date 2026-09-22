45 طائرة جديدة تسلمتها الناقلات الإماراتية خلال 8 أشهر

تسلمت شركات الطيران الإماراتية 45 طائرة جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ» خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 21 طائرة من «إيرباص» و24 طائرة من «بوينغ»، في مؤشر يعكس استمرار شركات الطيران الوطنية في تنفيذ خططها لتحديث الأساطيل وزيادة الطاقة التشغيلية، بالتزامن مع نمو الطلب على السفر والشحن الجوي وتوسع شبكات الوجهات.

وتوزعت الطائرات الـ45 بين الشركات الإماراتية بواقع 17 طائرة لطيران الإمارات، و7 طائرات للعربية للطيران، و4 طائرات للاتحاد للطيران، وطائرتين لفلاي دبي، فيما تسلمت دبي لصناعات الطيران 15 طائرة.

وتوزعت تسليمات «إيرباص» البالغة 21 طائرة بين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، فيما شملت تسليمات «بوينغ» البالغة 24 طائرة «دبي لصناعات الطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مع تنوع واضح في الطرازات بين الطائرات عريضة البدن والممر الواحد وطائرات الشحن.

طيران الإمارات

وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة المستلمين من «إيرباص» محلياً، بعدما تسلمت 10 طائرات جديدة من طراز A350-900 عريضة البدن، توزعت عمليات التسليم بين مارس وأغسطس، بما يعزز أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ويدعم خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية على شبكة وجهاتها الدولية. أما «الاتحاد للطيران»، فتسلمت 4 طائرات جديدة من «إيرباص»، شملت طائرتين عريضتي البدن من طراز A350-1000، إلى جانب طائرتين من طراز A321neo ذات الممر الواحد، في إطار برنامج الناقلة لتحديث الأسطول وزيادة قدراته التشغيلية.

بدورها، تسلمت «العربية للطيران» 7 طائرات جديدة من طراز A320neo ذات الممر الواحد، لتواصل بذلك تعزيز أسطولها الذي يعتمد بالكامل على طائرات «إيرباص». وشهد شهر يوليو وحده تسلم شركات الطيران الإماراتية 5 طائرات جديدة من «إيرباص».

24 طائرة جديدة

في المقابل، أظهرت أحدث بيانات التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن شركات إماراتية تسلمت 24 طائرة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، توزعت بين الطائرات التجارية وطائرات الشحن، بما يعكس تنوع استخدامات الأساطيل الإماراتية بين نقل الركاب والبضائع، إلى جانب نشاط التأجير. واستحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران» على النصيب الأكبر من تسليمات «بوينغ»، بعدما تسلمت 15 طائرة جديدة من طراز 737 ماكس مجهزة بمحركات «CFM».

تأتي هذه التسليمات ضمن جهود الشركة لتحديث محفظة الطائرات المؤجرة لديها، وتعزيز خياراتها أمام شركات الطيران العالمية من خلال طائرات حديثة تتمتع بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود. وعلى صعيد النقل الجوي، تسلمت «طيران الإمارات» 7 طائرات شحن جديدة من طراز 777F مجهزة بمحركات «GE»، لدعم أسطول «الإمارات للشحن الجوي» وتعزيز قدراته في نقل البضائع وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.

فلاي دبي

من جهتها، تسلمت «فلاي دبي» طائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس مجهزتين بمحركات «CFM»، بواقع طائرة واحدة في يونيو وأخرى في أغسطس. وتأتي الطائرتان ضمن برنامج الناقلة المتواصل لتحديث أسطولها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم خططها لتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية والدولية والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز قدرتها على خدمة الطلب المتنامي على السفر الجوي.

وتعكس حصيلة تسليمات الأشهر الثمانية الأولى من العام، البالغة 45 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ»، استمرار شركات الطيران الإماراتية والشركات المرتبطة بقطاع الطيران في ضخ طاقات جديدة في الأساطيل، مع تنوع بين طائرات الركاب عريضة البدن، والطائرات ذات الممر الواحد، وطائرات الشحن.

وتكتسب هذه التسليمات أهمية إضافية في ظل توسع شبكات الناقلات الإماراتية وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب تنامي احتياجات قطاع الشحن الجوي، ما يجعل إضافة الطائرات الجديدة عاملاً رئيسياً في زيادة الطاقة التشغيلية وفتح وجهات جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.