«ملتقى تمكين الأعمال» يعزز فرص التمويل والاستثمار بالفجيرة



كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتواجد ممثلي مصرف الإمارات للتنمية في مقر البلدية، بهدف تقديم الاستشارات المباشرة للمستثمرين ورواد الأعمال والتعريف بالحلول التمويلية المتاحة لمشاريعهم، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير الدعم المتكامل لأصحاب المشاريع.

جاء ذلك خلال «ملتقى تمكين الأعمال» الذي نظمته بلدية الفجيرة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن مبادرة «تمكين»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم أن مبادرة «تمكين» تمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية البلدية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين وتطوير القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن البلدية تعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية تعزز من تنافسية الفجيرة وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تشكل إضافة نوعية للمبادرة، حيث تجمع بين الخدمات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها البلدية وبين الحلول التمويلية المتخصصة التي يوفرها المصرف، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على منظومة دعم متكاملة تساعدهم على إطلاق مشاريعهم وتوسيع أعمالهم وتحقيق الاستدامة والنمو.

وأشار الأفخم إلى أن الملتقى تضمن جلسة تفاعلية مفتوحة أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجه مشاريعهم بشكل مباشر مع ممثلي البلدية والمصرف، والاطلاع على أفضل السبل للاستفادة من الخدمات الحكومية والبرامج التمويلية المتاحة.

كما شهد استعراضاً شاملاً لمبادرة «تمكين» والخدمات التي توفرها بلدية الفجيرة للمستثمرين، إلى جانب عرض قدمه مصرف الإمارات للتنمية حول البرامج التمويلية والحلول المصرفية المخصصة لدعم المشاريع المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.

ويؤدي مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال تمويل المشاريع والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية المتقدمة، حيث يسعى إلى تمكين الشركات الوطنية ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.

ويعكس تنظيم الملتقى حرص بلدية الفجيرة على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الوطنية الداعمة للأعمال، وترسيخ بيئة استثمارية متكاملة تسهم في دعم المشاريع وتحفيز الابتكار وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.