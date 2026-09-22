الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة التحركات المحدودة التي شهدها المعدنان منذ بداية الأسبوع، إذ انخفض الذهب بشكل طفيف مقارنة بتعاملات أمس، فيما اتجهت الفضة أيضاً إلى التراجع.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 523.25 درهماً مقابل 525 درهماً أمس، بتراجع 1.75 درهم، فيما سجل عيار 22 نحو 484.75 درهماً، وعيار 21 نحو 464.75 درهماً، وعيار 18 نحو 398.25 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.74 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 240.84 درهماً.

الذهب

عيار 24: 523.25 درهماً

عيار 22: 484.75 درهماً

عيار 21: 464.75 درهماً

عيار 18: 398.25 درهماً

الفضة

الغرام: 7.74 دراهم

الأونصة: 240.84 درهماً

الكيلوغرام: 7743.18 درهماً