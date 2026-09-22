طيران الإمارات تعزز حضورها في الصين بإعادة تشغيل «A380»

تستعد «طيران الإمارات» لتعزيز حضورها في السوق الصينية مع إعادة تشغيل طائرة «إيرباص A380» على إحدى رحلتيها اليوميتين بين دبي وبكين اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس تنامي الطلب على السفر بين الإمارات والصين، وتوسع الناقلة في واحدة من أبرز الأسواق الآسيوية.

ووفقاً لجدول الرحلات المقرر ستشغل الناقلة الطائرة العملاقة على الرحلة «EK306» من دبي إلى بكين، وعلى الرحلة العائدة «EK307»، فيما تستمر الرحلة اليومية الثانية بين المدينتين باستخدام طائرة «بوينغ 777 - 300ER».

وتشير البيانات إلى أن تشغيل «A380» على خط بكين سيكون مرحلياً؛ إذ من المقرر أن يستمر خلال أكتوبر ونوفمبر، قبل توقفه في ديسمبر ويناير، ثم يعود مجدداً اعتباراً من الأول من فبراير وحتى 27 مارس 2027، ما يعكس توظيفاً مرناً للطاقة الاستيعابية، وفق مستويات الطلب الموسمية.

وتصل مدة الرحلة من بكين إلى دبي لنحو 8 ساعات و50 دقيقة خلال الجدول الشتوي، فيما تبلغ مدة الرحلة من دبي إلى بكين نحو 7 ساعات و25 دقيقة، على مسافة تقارب 5,845 كيلو متراً.

وتوفر الطائرة المستخدمة على هذا الخط 487 مقعداً، موزعة على 14 مقعداً في الدرجة الأولى، و76 في درجة رجال الأعمال، و56 في الدرجة السياحية الممتازة، و341 في الدرجة السياحية.

ويمثل إدخال هذه الطائرة فرصة لتوفير الدرجة السياحية الممتازة على خط بكين للمرة الأولى، ضمن توجه «طيران الإمارات» لتوسيع نطاق المقصورة الجديدة، التي أصبحت جزءاً من برنامج تحديث أسطولها.

وتأتي عودة «A380» إلى بكين في إطار توسع أوسع للناقلة في السوق الصينية، حيث رفعت «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى البر الرئيسي الصيني إلى 49 رحلة أسبوعياً عبر خمس مدن، مقارنة بـ35 رحلة أسبوعياً عبر ثلاث وجهات قبل موجة التوسع الأخيرة.

وشملت استراتيجية التوسع إضافة رحلات وخدمات جديدة إلى بكين، إلى جانب شنغهاي وقوانغتشو، فضلاً عن إطلاق رحلات إلى شنتشن وهانغتشو.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير ارتفع عدد رحلات «طيران الإمارات» إلى الصين بنسبة 75 % منذ منتصف عام 2025، فيما نمت الطاقة الاستيعابية بنحو 88 %، لتصل إلى قرابة 20 ألف مقعد أسبوعياً.

وبدأت الناقلة تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط في أغسطس 2010، واستمرت الرحلات اليومية بالطائرة حتى عام 2020، قبل أن تؤدي تداعيات جائحة «كوفيد 19» إلى تعليق التشغيل.

وعادت الطائرة لفترة محدودة إلى الخط في عام 2023، قبل أن تستبدل بطائرة «777 - 300ER»، في وقت كانت فيه وتيرة تعافي حركة السفر الدولية في الصين أبطأ من أسواق أخرى،

وارتفعت حركة السفر المرتبطة بالصين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 16.6 % خلال 2025، لتصل إلى 2.5 مليون مسافر، ما يعزز أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى دبي وشركات الطيران العاملة عبر مركزها الجوي.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تعافي حركة السفر الدولية من وإلى الصين، بالتزامن مع زيادة الربط الجوي بين المدن الصينية ومراكز الطيران العالمية.