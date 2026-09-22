طيران الإمارات تعزز حضورها في الصين بإعادة تشغيل «A380»

ووفقاً لجدول الرحلات المقرر ستشغل الناقلة الطائرة العملاقة على الرحلة «EK306» من دبي إلى بكين، وعلى الرحلة العائدة «EK307»، فيما تستمر الرحلة اليومية الثانية بين المدينتين باستخدام طائرة «بوينغ 777 - 300ER».
وتشير البيانات إلى أن تشغيل «A380» على خط بكين سيكون مرحلياً؛ إذ من المقرر أن يستمر خلال أكتوبر ونوفمبر، قبل توقفه في ديسمبر ويناير، ثم يعود مجدداً اعتباراً من الأول من فبراير وحتى 27 مارس 2027، ما يعكس توظيفاً مرناً للطاقة الاستيعابية، وفق مستويات الطلب الموسمية.
ويمثل إدخال هذه الطائرة فرصة لتوفير الدرجة السياحية الممتازة على خط بكين للمرة الأولى، ضمن توجه «طيران الإمارات» لتوسيع نطاق المقصورة الجديدة، التي أصبحت جزءاً من برنامج تحديث أسطولها.
وشملت استراتيجية التوسع إضافة رحلات وخدمات جديدة إلى بكين، إلى جانب شنغهاي وقوانغتشو، فضلاً عن إطلاق رحلات إلى شنتشن وهانغتشو.
وبدأت الناقلة تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط في أغسطس 2010، واستمرت الرحلات اليومية بالطائرة حتى عام 2020، قبل أن تؤدي تداعيات جائحة «كوفيد 19» إلى تعليق التشغيل.
وعادت الطائرة لفترة محدودة إلى الخط في عام 2023، قبل أن تستبدل بطائرة «777 - 300ER»، في وقت كانت فيه وتيرة تعافي حركة السفر الدولية في الصين أبطأ من أسواق أخرى،
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تعافي حركة السفر الدولية من وإلى الصين، بالتزامن مع زيادة الربط الجوي بين المدن الصينية ومراكز الطيران العالمية.