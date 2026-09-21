عطل جديد في مراقبة الحركة الجوية يؤخر رحلات بمطارات بريطانية

تأخرت رحلات جوية في عدد من المطارات البريطانية، الاثنين، بسبب خلل جديد في نظام مراقبة الحركة الجوية التابع لشركة «ناتس» (NATS)، وذلك بعد أقل من أسبوعين على عطل منفصل أدى إلى إلغاء نحو 2000 رحلة، وأثر على مئات الآلاف من المسافرين.

وقالت «ناتس»، إن الخلل الجديد وقع في مركزها بمدينة بريستويك في أسكتلندا، وأدى إلى تأخيرات في مطارات مانشستر وغلاسكو وبلفاست، فيما حذر مطارا غاتويك ولندن سيتي من اضطرابات محتملة في حركة الرحلات. وأوضحت الشركة أن المشكلة ناجمة عن خلل في الاتصال، ولا علاقة لها بالعطل البرمجي، الذي تسبب في الأزمة السابقة.

وأكدت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إصلاح المشكلة، وبدء الأنظمة في العودة إلى العمل، مشيرة إلى إدراكها لحجم الإحباط، الذي قد يسببه العطل الجديد للمسافرين، خصوصاً بعد المشكلة التي شهدتها البلاد قبل نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش بلغ عدد الرحلات الملغاة جراء العطل الجديد 24 رحلة، بينما قالت شركة «رايان إير»، إن نحو 25 ألفاً من ركابها تأثروا بالتأخيرات، وأعلنت «إيزي جيت» إلغاء بعض الرحلات، فيما حذرت «بريتيش إيرويز» عملاءها من احتمال مواجهة اضطرابات خلال اليوم.

ويأتي العطل الجديد بعد مشكلة كبيرة شهدتها منظومة مراقبة الحركة الجوية البريطانية قبل أقل من أسبوعين، وأدت إلى إلغاء نحو 2000 رحلة. وقالت «ناتس» في تقرير أولي، إن تلك الأزمة كانت ناجمة عن خلل برمجي في جزء محدد من نظام بيانات الرحلات، مؤكدة أن إجراءات للتخفيف من آثار الخلل جرى تطبيقها، فيما يجري اختبار إصلاح دائم قبل نشره.

وأثارت الأعطال المتكررة ضغوطاً متزايدة على «ناتس»، وشكوكاً بشأن مرونة بنيتها التحتية التقنية. وجددت «رايان إير» مطالبتها باستقالة الرئيس التنفيذي، مارتن رولف، بينما قالت «إيزي جيت»: «إن العطل الجديد يعيد طرح تساؤلات حول قدرة أنظمة مشغل الحركة الجوية على الصمود أمام الأعطال المتكررة».

وتعود آخر أزمة كبيرة مماثلة إلى أغسطس 2023، عندما تسبب انقطاع في نظام مراقبة الحركة الجوية في اضطرابات واسعة النطاق، وكبد شركات الطيران خسائر قدرت بنحو 100 مليون جنيه استرليني، وفق بيانات أوردتها «رويترز».