بيع شقة فاخرة على المخطط في نخلة جميرا بـ71.2 مليون درهم



تواصل العقارات الفاخرة في دبي تسجيل أدائها القوي منذ مطلع 2026، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب على الوحدات السكنية الراقية، حيث شهدت منطقة نخلة جميرا، اليوم، بيع شقة فاخرة على المخطط بقيمة 71.24 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي تقع الشقة في مشروع «كومو ريزيدنسز» (Como Residences)، وتضم 5 غرف نوم، وتبلغ مساحتها نحو 11,711 قدماً مربعة، أي ما يعادل 6,083 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وفي مجمل السوق بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، منذ صباح الاثنين، نحو 3.1 مليارات درهم عبر 875 صفقة.