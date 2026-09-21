انطلاق أولى رحلات «تحالف العربية للطيران» من الدمام



بدأ الناقل الوطني «تحالف العربية للطيران» تشغيل رحلاته من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بانطلاق رحلته الافتتاحية إلى مدينة الرياض، إيذاناً ببدء عملياته التشغيلية من الدمام.

وأُقيمت بهذه المناسبة مراسم خاصة في مطار الملك فهد الدولي قبل إقلاع الرحلة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء والضيوف وممثلي وسائل الإعلام، وعند وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أُقيمت مراسم استقبال بمناسبة بدء عمليات الناقل.

محطة مهمة

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني الاقتصادي من مطار الملك فهد الدولي محطة مهمة في مسيرة مجموعة العربية للطيران، ويؤكد التزامنا بدعم النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، والإسهام في تعزيز الربط الجوي، وتوفير خيارات سفر اقتصادية وموثوقة انطلاقاً من المنطقة الشرقية». وأضاف: «يسرنا أن نبدأ عملياتنا بثلاث وجهات محلية رئيسة، وأن نواصل توسيع شبكة وجهاتنا وخدماتنا تدريجياً خلال المرحلة المقبلة. ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات الدمام وجميع شركائنا على دعمهم المستمر، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا على متن رحلاتنا».

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني: «يمثل انطلاق الرحلة الافتتاحية للناقل الوطني «تحالف العربية للطيران»، والذي يتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقراً لانطلاق عملياته التشغيلية، بداية مرحلة مهمة في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يعكس مكانة المطار وقدراته التشغيلية، ويعزز دوره بوابة جوية تربط المنطقة الشرقية بالعالم».

وأضاف الحسني: «نعتز بانطلاق عمليات الناقل من مطار الملك فهد الدولي، وسنواصل العمل مع شركائنا على تنمية الحركة الجوية، وتطوير تجربة السفر، وتنويع خيارات السفر والوجهات لخدمة المسافرين، بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المنطقة الشرقية على خريطة النقل الجوي إقليمياً ودولياً».

ويُسيّر الناقل حالياً رحلتين مباشرتين يومياً من الدمام إلى كل من الرياض وجدة، إلى جانب رحلة يومية مباشرة إلى المدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في يوليو 2025م فوز «تحالف العربية للطيران» بالمنافسة، ويضم التحالف مجموعة «العربية للطيران»، ومجموعة «نسما»، وشركة «كن القابضة».

وكان الناقل قد حصل الأسبوع الماضي على شهادة المشغّل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني، ما مكّنه من بدء عملياته التشغيلية، انطلاقاً من مقره في مطار الملك فهد الدولي. وجاء منح الشهادة بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية، ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية، وفقاً للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني، بما يؤكد جاهزيته للعمل وفق المعايير واللوائح المعتمدة.

ويعتمد الناقل نموذج الأعمال الذي تتبعه «مجموعة العربية للطيران»، والمرتكز على توفير تجربة سفر موثوقة ومريحة بقيمة مضافة. ويشغّل طائرات من طراز إيرباص A320 بسعة 174 مقعداً ضمن درجة سفر واحدة، مع مساحة رحبة بين المقاعد لتعزيز راحة المسافرين.