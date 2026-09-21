الإمارات.. تراجع طفيف للذهب واستقرار الفضة مع بداية الأسبوع



شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، إذ سجل الذهب تراجعاً طفيفاً مقارنة بمستويات الجمعة، فيما حافظت الفضة على استقرار نسبي.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 525 درهماً مقابل 526.25 درهماً خلال تعاملات الجمعة، بتراجع 1.25 درهم، فيما سجل عيار 22 نحو 486 درهماً، وعيار 21 نحو 466 درهماً، وعيار 18 نحو 399.50 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.81 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 242.87 درهماً.

الذهب

عيار 24: 525.00 درهماً

عيار 22: 486.00 درهماً

عيار 21: 466.00 درهماً

عيار 18: 399.50 درهماً

الفضة

الغرام: 7.81 دراهم

الأونصة: 242.87 درهماً

الكيلوغرام: 7808.45 دراهم