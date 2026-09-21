5.5 آلاف رحلة للناقلات الإماراتية إلى 13 وجهة هندية

كشفت بيانات الرحلات المجدولة للناقلات الإماراتية بين الإمارات والهند خلال الربع الثالث 2026 عن حركة جوية كثيفة تعكس عمق الروابط الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بين البلدين.

حيث سجلت الناقلات الإماراتية الأربع 5501 رحلة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفّرت نحو 1.43 مليون مقعد للمسافرين إلى مجموعة واسعة من المدن الهندية.

وتظهر قراءة البيانات، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السوق الهندية تمثل واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً في شبكات الناقلات الإماراتية، ليس فقط بسبب حجم الطلب على السفر بين البلدين، إنما أيضاً بسبب اتساع شبكة الوجهات وتعدد النماذج التشغيلية التي تقدمها شركات الطيران الإماراتية.

وتشغل الناقلات الوطنية الأربع، وهي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، رحلاتها إلى 13 وجهة هندية تشمل أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي وكويمباتور ودلهي وجوا وحيدر آباد وكولكاتا وكوزيكود ولكناو ومومباي وناغبور وثيروفانانثابورام.

طيران الإمارات

وبحسب البيانات، جدولت «طيران الإمارات» 2011 رحلة خلال الربع الثالث، فيما جدولت «الاتحاد للطيران» 1932 رحلة، بينما سجلت «العربية للطيران» 1204 رحلات، في حين بلغت رحلات «فلاي دبي» 354 رحلة.

وتتصدر «طيران الإمارات» الناقلات الأربع من حيث عدد الرحلات المجدولة، مستفيدة من شبكة واسعة من دبي إلى المدن الهندية الرئيسية، في حين تأتي «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثانية، بينما تعتمد «العربية للطيران» على اتساع شبكة الوجهات ونموذج الطيران منخفض التكلفة، وتدعم «فلاي دبي» شبكة دبي بعدد من الخطوط الهندية.

وتتصدر مومباي شبكة «طيران الإمارات» خلال الربع الثالث بـ 460 رحلة، تليها دلهي بـ368 رحلة، ثم كل من بنغالورو وتشيناي وحيدر آباد بـ 276 رحلة لكل منها. كما سجلت الناقلة 145 رحلة إلى كولكاتا، و118 رحلة إلى أحمد آباد، و92 رحلة إلى ثيروفانانثابورام.

وتكشف هذه الأرقام عن ثقل المدن الاقتصادية والسكانية الكبرى في استراتيجية طيران الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الناقلة استخدام دبي كمركز عالمي للربط بين الهند والأسواق الدولية.

وتظهر بيانات «الاتحاد للطيران» انتشاراً واسعاً لشبكتها الهندية، حيث سجلت 368 رحلة إلى دلهي و368 رحلة إلى مومباي خلال الربع الثالث.

كما بلغت رحلات الناقلة إلى تشيناي 276 رحلة، وإلى بنغالورو 223 رحلة، فيما سجلت 184 رحلة إلى أحمد آباد و184 رحلة إلى حيدر آباد.

وشملت الشبكة أيضاً 132 رحلة إلى ثيروفانانثابورام، و105 رحلات إلى كولكاتا، و92 رحلة إلى كوزيكود.

العربية للطيران وفلاي دبي

وتتميز شبكة «العربية للطيران» باتساعها الجغرافي، إذ تظهر البيانات رحلات إلى 11 وجهة هندية، تشمل أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي وكويمباتور ودلهي وجوا وحيدر آباد وكوزيكود ومومباي وناغبور وثيروفانانثابورام.

وسجلت الناقلة 1204 رحلات خلال الربع الثالث، ما يعكس اعتمادها على نموذج الطيران منخفض التكلفة للوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الهندية. ويبرز ضمن الشبكة تشغيل رحلات إلى كوزيكود من الشارقة، إضافة إلى عمليات من رأس الخيمة إلى المدينة خلال سبتمبر، بما يعكس تنوع نقاط الانطلاق الإماراتية في شبكة الناقلة.

أما «فلاي دبي» فسجلت 354 رحلة خلال الربع الثالث، مع عمليات إلى 7 وجهات هندية هي أحمد آباد ودلهي وحيدر آباد وكولكاتا وكوزيكود ولكناو ومومباي.

وتتركز عمليات الناقلة بشكل رئيسي في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع، بما يدعم شبكة دبي ويتيح خيارات إضافية للمسافرين بين الإمارات والهند.

وعند النظر إلى السوق الهندية ككل، تظهر مومباي ودلهي بوصفهما محور المنافسة الأكبر بين الناقلات الإماراتية. فقد جمعت مومباي عمليات الناقلات الأربع لتصل إلى 1077 رحلة خلال الربع الثالث، في حين سجلت دلهي 986 رحلة.

وتعكس هذه الكثافة أهمية المدينتين باعتبارهما من أبرز مراكز السفر الجوي الدولي في الهند، كما تؤكد أن المنافسة بين شركات الطيران الإماراتية لا تتجه فقط إلى زيادة عدد الوجهات، وإنما تتركز أيضاً على الخطوط ذات الطلب الأعلى.

وعلى المستوى الشهري، حافظت الرحلات على مستويات مرتفعة ومتقاربة خلال الأشهر الثلاثة، حيث سجل يوليو 1843 رحلة، وارتفع العدد بصورة طفيفة إلى 1844 رحلة في أغسطس، قبل أن يصل إلى 1814 رحلة في سبتمبر.