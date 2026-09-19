«حسمة كابيتال» تستعد للانتقال من لندن إلى دبي

أعلنت «حسمة كابيتال أدفايزرز»، وهي مكتب عائلي يتولى إدارة محفظة استثمارية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، نقل غالبية موظفيها من لندن إلى دبي، بحسب بلومبرغ.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط لإغلاق فرعها في المملكة المتحدة بحلول منتصف العام المقبل.

ويأتي القرار في سياق تصاعد ملحوظ في تدفقات الاستثمارات من لندن إلى مراكز مالية مثل دبي، التي تعتبر وجهة جاذبة للثروات العائلية بفضل بنيتها التنظيمية المواتية، وانخفاض الضرائب، والاستقرار الاقتصادي.

وذكر موقع «سيجنال برو» أن هذا التحول ليس حالة معزولة؛ بل يعكس خروجاً أوسع للثروات الخاصة من لندن نحو بيئات أكثر استقراراً وقدرة على التنبؤ.