14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 3705 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2456 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1079 صفقة رهون عقارية بقيمة 6.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 170 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 186 مبايعة لأراضٍ، و2095 مبايعة لوحدات سكنية، و175 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 238 رهناً لأراضٍ، و707 رهون لوحدات سكنية، و134 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم، نتجت عن 867 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1589 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري أولاً من حيث قيمة المبيعات بـ397 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ261 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ259 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الأولى بـ227 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي هيلز بـ216 مليون درهم.

وشهدت منطقة الخليج التجاري معاملة رهن لأرض سكنية بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في المنطقة نفسها ضمن مشروع «لومينا من أمنيات» بقيمة 56 مليون درهم.