الإمارات.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة في آخر جلسات الأسبوع



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، ليواصل المعدنان الصعود بعد المكاسب التي سجلاها في الجلسة السابقة، وسط تحركات إيجابية في أسعار المعادن النفيسة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 526.25 درهماً مقابل 518 درهماً خلال تعاملات أمس، بزيادة 8.25 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 إلى 487.25 درهماً، وعيار 21 إلى 467.25 درهماً، وعيار 18 إلى 400.50 درهم. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.85 دراهم، فيما سجلت الأونصة 244.29 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 526.25 درهماً

عيار 22: 487.25 درهماً

عيار 21: 467.25 درهماً

عيار 18: 400.50 درهم

الفضة:

الغرام: 7.85 دراهم

الأونصة: 244.29 درهماً

الكيلوغرام: 7854.10 درهماً