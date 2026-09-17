الإمارات.. ارتفاع الذهب واستقرار أسعار الفضة



ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد التراجع الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عادت الأسعار للصعود وسط تحركات متقلبة للمعدن عالمياً، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من تداولاتها الأخيرة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 518 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 479.50 درهماً، وعيار 21 نحو 459.75 درهماً، وعيار 18 نحو 394.25 درهماً. أما الفضة، فسجل سعر الغرام 7.54 دراهم، والأونصة 234.51 درهماً، فيما بلغ سعر الكيلوغرام 7,539.67 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 518.00 درهماً

عيار 22: 479.50 درهماً

عيار 21: 459.75 درهماً

عيار 18: 394.25 درهماً

الفضة:

الغرام: 7.54 دراهم

الأونصة: 234.51 درهماً

الكيلوغرام: 7539.67 درهماً