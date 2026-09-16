«مايكروسوفت» توطّن حوكمة وأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات

تبدأ شركة «مايكروسوفت» اعتباراً من أكتوبر المقبل استضافة وتشغيل منصتها المتخصصة في حوكمة وأمن الذكاء الاصطناعي الوكيل «Microsoft Agent 365» عبر مركز بياناتها في الإمارات، في خطوة تعكس تنامي اعتماد المؤسسات الإماراتية على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الحاجة إلى أطر متقدمة للحوكمة والأمن السيبراني تواكب توسع استخدام هذه التقنيات.

وأعلنت الشركة عن الخطوة خلال مشاركتها في «جيسيك جلوبال 2026»، الذي تستضيفه دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 750 علامة متخصصة في الأمن السيبراني، وحضور خبراء ومختصين من أكثر من 180 دولة.

وتأتي استضافة المنصة في الإمارات بالتزامن مع انتقال المؤسسات والجهات الحكومية من مرحلة التجارب المحدودة للذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تطبيقاته على نطاق أوسع، وما يرافق ذلك من حاجة إلى إدارة مركزية تتيح مراقبة الوكلاء والتحكم في صلاحياتهم وتأمين وصولهم إلى البيانات والتطبيقات والأنظمة الحساسة.

وتوفر «Microsoft Agent 365» منصة تحكم موحدة لرصد وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم وتأمينهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والإبصار، والحوكمة، والأمن السيبراني. ويتيح السجل المركزي للوكلاء، إلى جانب قدرات رسم الخرائط التشغيلية، للمؤسسات اكتشاف الوكلاء النشطين داخل بيئاتها البرمجية وفهم طبيعة مهامهم، سواء كانوا من تطوير «مايكروسوفت» أو جهات خارجية أو تم تصميمهم وفق احتياجات مؤسسية محددة.

كما تتيح المنصة تطبيق سياسات الحوكمة والأمن عبر دورة حياة الوكيل بالكامل، بدءاً من عملية الدمج الخاضعة للرقابة، مروراً بإدارة صلاحيات الوصول والسياسات الأمنية، وصولاً إلى إدارة دورة الحياة وإنشاء سجلات تدقيق تفصيلية ترصد تصرفات الوكلاء وتفاعلاتهم.

ويكتسب هذا الجانب أهمية متزايدة مع توسع استخدام الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام بصورة مستقلة والتفاعل مع أنظمة وبيانات متعددة، ما يجعل الرؤية المركزية والتحكم في الصلاحيات والتدقيق المستمر عناصر أساسية ضمن منظومة الأمن المؤسسي.

وتنسجم الخطوة مع تصاعد التركيز في الإمارات على بناء بنية رقمية آمنة تدعم التوسع في الذكاء الاصطناعي، في وقت يركز فيه «جيسيك جلوبال 2026» على أمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية ضمن أجندته لهذا العام.

ويعكس توطين تشغيل المنصة في الإمارات توجهاً نحو توفير قدرات حوكمة وأمن للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة محلية، بما يدعم المؤسسات في إدارة التوسع المتسارع في استخدام الوكلاء، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من قدراتهم التشغيلية والحفاظ على مستويات متقدمة من الحماية والامتثال والرقابة.