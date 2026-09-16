دناتا: إجازة ديسمبر تنعش حجوزات التزلج.. واليابان وسويسرا وفرنسا في الصدارة



أكدت ميرة كتيت، رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دناتا للسفريات أن الحجوزات لقضاء العطلات الشتوية ورحلات التزلج تشهد نمواً ملحوظاً مع انتهاء موسم الصيف وعودة المدارس، مشيرة إلى أن توحيد إجازة شهر ديسمبر في دولة الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع يعزز قدرة العائلات على التخطيط المبكر للسفر والاستفادة من الخيارات المتاحة.

وقالت كتيت: إن الطلب يتركز بشكل متزايد على عدد من الوجهات الشتوية، وفي مقدمتها هوكايدو في اليابان، إلى جانب وجهات التزلج في سويسرا وفرنسا وجورجيا، بالتزامن مع بدء الأسر بالتخطيط لإجازة ديسمبر، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب من العائلات والطلاب والجامعات. وأوضحت أن وجهات مثل تايلاند وتركيا ولندن والمالديف تحافظ على مستويات طلب قوية على مدار العام، إلا أن وجهات التزلج تشهد حالياً زخماً إضافياً، مع تزايد الاهتمام بالرحلات الشتوية وتأثير المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشجيع مسافرين جدد على تجربة التزلج. وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته أوروبا خلال الصيف أسهم أيضاً في زيادة رغبة بعض المسافرين في الاستمتاع بالأجواء الباردة خلال نهاية العام، ما انعكس على الطلب على سويسرا وفرنسا باعتبارهما من الوجهات المفضلة للعطلات الشتوية.

تحسن واضح

وأشارت كتيت إلى وجود تحسن واضح في حجوزات الربع الأخير من العام مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن المسافرين من المواطنين اعتادوا في كثير من الأحيان على الحجز قبل نحو 14 يوماً من موعد السفر، الأمر الذي قد يحد من الخيارات المتاحة، خصوصاً في وجهات التزلج التي تتميز بمحدودية الطاقة الاستيعابية الفندقية. وأكدت كتيت أهمية الحجز المبكر لضمان خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواقع الإقامة ومستوى الخدمات، موضحة أن بدء العملاء بالتخطيط لإجازة ديسمبر منذ سبتمبر يمثل تحولاً إيجابياً مقارنة بسنوات سابقة، عندما كان التخطيط للسفر يبدأ في نوفمبر، في وقت تكون فيه العديد من الفنادق قد امتلأت أو ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب.

وأرجعت كتيت جانباً من هذا التحسن إلى وضوح التقويم المدرسي وتوحيد الإجازات في دولة الإمارات، الأمر الذي يمنح العائلات قدرة أكبر على التخطيط لإجازاتها السنوية مسبقاً، سواء للعطلات الصيفية أم الشتوية.

وحول تأثير توقيت الحجز في أسعار الباقات السياحية، أوضحت أن الفارق السعري يختلف بحسب الوجهة وشركة الطيران وعدد المسافرين ومستوى الفندق المطلوب، مؤكدة أن الشركة تعتمد على مستشاري السفر لتصميم الباقات وفق احتياجات كل عميل، سواء من حيث شركة الطيران أم تصنيف الفندق أم الجمع بين أكثر من فندق.

وحول شركات الطيران، أوضحت «دناتا للسفريات» أنها تروج لمختلف شركات الطيران التي تتعامل معها، مشيرة إلى أن طيران الإمارات يستحوذ على حصة كبيرة من حجوزات عملائها، إلى جانب شركات أخرى تشمل فلاي دبي والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.