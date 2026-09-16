الرئيس التنفيذي لـ"دناتا": المجموعة تدرس فرص استثمار جديدة في السوق السورية



قال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: إن الشركة تدرس فرصاً استثمارية جديدة في السوق السورية، في إطار استراتيجية توسع تركز على الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن «دناتا» أرسلت وفداً رسمياً إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الجهات المعنية حول فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران.

وأوضح سلطان أن المباحثات مع المسؤولين في سوريا تتواصل بصورة دورية، وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، إلى جانب بحث الاستثمارات المطلوبة لتطوير مستوى الخدمات والبنية التحتية في مطار دمشق الدولي، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى التوصل إلى نموذج تشغيلي واستثماري متميز للمطار.

وأضاف أن «دناتا» تأمل في الحصول على عقد حصري لإدارة وتشغيل العمليات والخدمات في مطار دمشق الدولي، مؤكداً استمرار العمل والمباحثات للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن هذا المشروع.

وأشار سلطان إلى أن استراتيجية «دناتا» للتوسع لا تقتصر على سوريا، إذ تشمل أيضاً أسواقاً نامية أخرى في المنطقة إلى جانب فرص جديدة في أفريقيا، في حين تركز الشركة على اختيار الأسواق التي توفر فرصاً للنمو والتوسع على المدى الطويل.

وكشف سلطان عن خطط لإطلاق مشروع استثماري جديد في أذربيجان، يتضمن تأسيس شركة متخصصة في خدمات الشحن في أحد المطارات الجديدة، مع استهداف بدء التشغيل بحلول عام 2028.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحويل المطار إلى مركز استراتيجي لحركة الشحن بين أسواق شرق آسيا، ولا سيما الصين وفيتنام، وأسواق أوروبا الشرقية، بما يعزز حضور «دناتا» في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي.