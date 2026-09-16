«أديا» مستثمر محتمل في طرح أولي للبورصة الهندية

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أنه من المتوقع أن يكون جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» من بين مجموعة أولى من المستثمرين العالميين المشاركين كمستثمرين رئيسين في الطرح العام الأولي المرتقب لشركة البورصة الوطنية الهندية «NSE»، في وقت تستعد فيه البورصة لجمع ما يصل إلى 226 مليار روبية هندية، ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب المصادر، تضم قائمة المستثمرين المحتملين في دفتر المستثمرين الرئيسين كلاً من «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، و«فرانكلين تمبلتون»، و«فيديليتي إنترناشيونال»، إلى جانب «أديا»، وإدارة الاستثمار في بنك النرويج، و«جي آي سي»، و«إيست سبرينغ إنفستمنتس»، و«ملينيوم مانجمنت»، و«مارشال وِيس»، و«سيتادل كابيتال»، و«غيسالو كابيتال مانجمنت».

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة دفتر المستثمرين الرئيسين نحو 68 مليار روبية، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى أن المعلومات خاصة. ولا تزال عملية تخصيص حصص المستثمرين الرئيسين جارية، وقد تتغير القائمة النهائية للمستثمرين، وفقاً للمصادر.