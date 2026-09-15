دبي الأولى عربياً والـ17 عالمياً في الشفافية العقارية



عززت دبي مكانتها على خريطة الأسواق العقارية العالمية، بعدما حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026، الصادر عن «جيه إل إل» و«لاسال»، لتقفز 11 مرتبة خلال عامين مقارنة بالمركز 28 عالمياً في نسخة 2024.

وسجلت دبي 1.98 نقطة في المؤشر الجديد -الذي حصلت البيان على نسخة منه-، لتنتقل إلى مصاف الأسواق المصنفة ضمن فئة «الشفافة»، متقدمة على أسواق عالمية بارزة من بينها سويسرا وبولندا وإيطاليا والدنمارك والنرويج وكوريا الجنوبية، وتصدرت المملكة المتحدة المؤشر العالمي، تلتها فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة وهولندا.

ويغطي مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 في نسخته الجديدة 88 دولة وإقليماً، ويشكل دليلاً للمستثمرين والمقرضين والشركات لتقييم ظروف العمل ومستويات الشفافية في الأسواق العقارية حول العالم، وأظهر التقرير أن نحو ثلثي الأسواق التي يرصدها حققت تحسناً في الشفافية خلال العامين الماضيين.

التركيز الحكومي

ووضع التقرير دبي ضمن أكثر الأسواق تحسناً في الشفافية العقارية عالمياً بين 2024 و2026، إلى جانب عدد من أسواق الخليج وآسيا والمحيط الهادئ. وأشار إلى أن دبي وأبوظبي والسعودية وقطر جاءت بين أبرز الأسواق الخليجية التي حققت تحسناً، مدفوعة بالتركيز الحكومي طويل الأجل على تعزيز الشفافية والمؤسسية بالتزامن مع جهود تنويع الاقتصادات، كما أكد أن أسواق الخليج الأربعة تعد أيضاً من بين الأكثر تحسناً على مدى السنوات العشر الماضية.

وعزا التقرير جانباً مهماً من تقدم دبي إلى رقمنة الخدمات وإدخال تنظيمات جديدة في القطاع العقاري، مشيراً بصورة خاصة إلى دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي وصفها بأنها أصبحت رائدة في توفير البيانات العقارية الآنية والمتاحة للجمهور.

بيانات

وسلط التقرير الضوء على عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز شفافية السوق، من بينها رفع مستوى شفافية تكاليف التشغيل ورسوم الخدمات من خلال نظام «ملاك» للإبلاغ عن الفواتير، إلى جانب التوسع في استخدام تقنية «البلوك تشين» في تسجيل الملكيات بما يسهم في تبسيط المعاملات العقارية.

كما اعتبر التقرير برنامج Dubai REST التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي نموذجاً رائداً عالمياً في توفير البيانات التفصيلية، مشيراً إلى أن المعلومات التي يوفرها يمكن استخدامها من قبل القطاعين العام والخاص لتعزيز قدراتهما التحليلية.

ولفت إلى أن التطور في الشفافية لا يقتصر على بيانات السوق والمعاملات، إذ أدرج دبي أيضاً ضمن الأسواق التي تتجه إلى تعزيز متطلبات الإفصاح العام للشركات بشأن استراتيجيات الاستدامة واستهلاك الطاقة وإدارة المخاطر المناخية.

وتبرز أهمية تقدم دبي في المؤشر بالنظر إلى العلاقة بين الشفافية وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال، ووفق «جيه إل إل» و«لاسال»، تستحوذ الأسواق الواقعة ضمن فئتي «عالية الشفافية» و«الشفافة» على أكثر من 98% من رؤوس الأموال العقارية عالمياً، مقابل 1.3% فقط للأسواق شبه الشفافة وأقل من 0.1% للأسواق منخفضة الشفافية.