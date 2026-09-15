الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد استقرار نسبي في الجلسة السابقة، إذ سجل المعدنان انخفاضاً جديداً مع استمرار التحركات المحدودة للأسعار خلال بداية الأسبوع.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 518.75 درهماً مقابل 521.75 درهماً خلال تعاملات أمس، بتراجع 3 دراهم، فيما هبط عيار 22 إلى 480.50 درهماً، وعيار 21 إلى 460.50 درهماً، وعيار 18 إلى 394.75 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.47 دراهم مقابل 7.54 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة نحو 232.27 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 518.75 درهماً

عيار 22: 480.50 درهماً

عيار 21: 460.50 درهماً

عيار 18: 394.75 درهماً

الفضة:

الغرام: 7.47 دراهم

الأونصة: 232.27 درهماً

الكيلوغرام: 7467.65 درهماً