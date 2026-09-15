Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

«تحالف العربية للطيران» يتسلم شهادة المشغّل الجوي كناقل وطني بالدمام

البيان's profile picture
البيان
خلال تسليم الشهادة | من المصدر
خلال تسليم الشهادة | من المصدر

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغّل الجوي لـ «تحالف العربية للطيران»، كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد بالدمام مقراً له، بعد استيفائه المتطلبات التنظيمية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان المحيميدي، أن تسليم الرخصة التشغيلية للناقل الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.