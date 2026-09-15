«تحالف العربية للطيران» يتسلم شهادة المشغّل الجوي كناقل وطني بالدمام

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغّل الجوي لـ «تحالف العربية للطيران»، كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد بالدمام مقراً له، بعد استيفائه المتطلبات التنظيمية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان المحيميدي، أن تسليم الرخصة التشغيلية للناقل الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.