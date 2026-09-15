«فلاي دبي» تستأنف العمليات لـ 125 وجهة

تواصل «فلاي دبي» تعزيز شبكتها وزيادة طاقتها التشغيلية، وذلك في ظل الأحداث والتحديات التشغيلية الحالية في المنطقة مع استجابتها للطلب المتنامي على السفر.وتعمل الناقلة حالياً عبر أكثر من 85 % من شبكتها، ما يبرهن على مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على استعادة العمليات تدريجياً كلما سمحت الظروف بذلك. وأتاحت هذه المرونة للناقلة استئناف خدماتها إلى أكثر من 125 وجهة، وزيادة السعة المقعدية في الأسواق الرئيسية مع استمرار خطط تطوير الشبكة، والحفاظ على ثقتها في الأسس طويلة الأمد للطلب على السفر.





وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، واصلت فلاي دبي توسيع شبكتها من خلال إطلاق واستئناف الخدمات إلى عدة أسواق رئيسية، بما في ذلك حلب وبنغازي وبانكوك. وقد أسهم الطلب القوي من العملاء في زيادة وتيرة الرحلات إلى بانكوك من رحلة واحدة إلى ثلاث رحلات يومية مباشرة، ما يوفر خيارات أوسع ويعزز الربط الجوي بين تايلاند ودبي وعبر شبكة الناقلة.

كما ستواصل الناقلة توسيع شبكتها في 23 سبتمبر بإطلاق رحلات إلى بوكارا، وهي وجهتها الثانية في نيبال بعد كاتماندو، لتتيح لمسافريها فرصاً جديدة للسفر والتجارة والسياحة، ويعزز الربط الجوي عبر دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية قوة ومرونة نموذج عملنا، وعززت ثقتنا الكبيرة في قدرة دبي على التكيف مع التحديات.

ورغم بيئة التشغيل الصعبة، واصلنا التركيز على استعادة شبكة وجهاتنا بأمان وكفاءة، مع تعزيز السعة التشغيلية في الأسواق التي تشهد طلباً متزايداً وفتح أسواق جديدة. ولم يكن هذا ليتحقق لولا التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات في منظومة الطيران والسياحة في دبي وفق رؤية حكيمة من القيادة في الإمارات».

وتشهد فلاي دبي مؤشرات إيجابية للطلب المستقبلي عقب انتهاء موسم السفر الصيفي، وتتوقع استمرار هذا الزخم خلال موسم الشتاء المقبل، مع إقبال المسافرين على زيارة دبي والسفر عبر شبكة الناقلة المتنامية، سواء بغرض الترفيه أو لزيارة الأهل والأصدقاء.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بالطلب الإيجابي على السفر خلال فصل الصيف عبر شبكتنا، لا سيما على وجهاتنا الصيفية الموسمية. وتلبية لهذا الطلب المتزايد، نواصل تعزيز السعة المقعدية لخدماتنا التي تعمل على مدار العام، بما في ذلك وجهات مثل ألماتي وبيشكيك وطشقند»