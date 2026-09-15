دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الإشغال الفندقي

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن الزخم الملحوظ في «سوق السفر العربي»، يعكس عودة الحركة والنشاط إلى قطاع السفر والسياحة، مشيراً إلى أن أعداد العارضين والزوار والطاقة الإيجابية داخل قاعات المعرض، تؤكد وجود ثقة متجددة في السوق والوجهة.

وقال في تصريحات صحافية، على هامش معرض سوق السفر العربي، إن مؤشرات الإشغال الفندقي لا تزال تؤكد قوة الطلب على دبي، لافتاً إلى أن المدينة ما زالت ضمن قائمة أفضل عشر مدن عالمية من حيث معدلات الإشغال الفندقي، وهو ما يعكس استمرار الثقة بالوجهة، ووجود طلب حقيقي على زيارتها.

ولفت عصام كاظم إلى أن مؤشرات البحث الإلكتروني عن دبي كوجهة سياحية، تشهد بدورها نمواً، بما يؤكد ارتفاع اهتمام المسافرين بالعودة إلى دبي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن نقل موعد إقامة المعرض من شهر مايو إلى سبتمبر، جاء بهدف مواكبة المتغيرات التي شهدتها المنطقة، وإتاحة الفرصة للقطاع للتكيف مع التطورات، والاستفادة من تحسن حركة السفر والسياحة.

مشيراً إلى أن تنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الربع الأخير من العام، يأتي ضمن توجه للاستفادة من هذه الفترة في تحفيز الحركة السياحية والتجارية، بما يسهم في دعم القطاع، والاستعداد لدخول عام 2027 بزخم أقوى، على غرار قوة البداية التي شهدها عام 2026.

وأكد أن العمل مستمر بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لرصد تطورات السوق، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يعزز تنافسية دبي، ويدعم نمو قطاع السفر والسياحة خلال المرحلة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن عودة الحركة انعكست على مختلف مكونات القطاع السياحي، من الفنادق والمطاعم، إلى الحركة في المدينة، معتبراً أن ارتفاع الإشغال الفندقي وتحسن النشاط التجاري والسياحي، مؤشرات على عودة الزخم إلى السوق.

وقال إن الربع الأخير من العام، يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذا التعافي، متوقعاً أن تسهم زيادة الحركة الجوية والحملات الترويجية وعودة الأسواق الرئيسة، في رفع أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم دخول 2027 بزخم أقوى.

وأضاف عصام كاظم أن دبي تواصل حضورها ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين الباحثين عن وجهات جديدة، لافتاً إلى استمرار العمل مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ومطارات دبي وشركاء القطاع، بهدف تحفيز الطلب، وزيادة أعداد الزوار. وأوضح أن التركيز خلال المرحلة المقبلة، ينصب على الأسواق التي يمكنها استعادة الحركة بسرعة، وفي مقدمها روسيا ورابطة الدول المستقلة وشرق أوروبا.