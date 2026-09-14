"دبي للتسويق السياحي والتجاري": تنوع الأسواق ونمو الطاقة الفندقية يعززان دبي وجهة عالمية

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فندقاً تحصد ختم دبي للسياحة المستدامة خلال 2026

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فنادق من دبي ضمن قائمة أفضل 50 في العالم



أكدت حور الخاجة، نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن قطاع السياحة والضيافة في الإمارة واصل أداءه القوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، في ظل تنوع الأسواق المصدرة للزوار، ونمو الطاقة الفندقية، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.

وقالت الخاجة في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات سوق السفر العربي إن 237 فندقاً موزعة في أنحاء دبي حصلت على ختم دبي للسياحة المستدامة خلال 2026، بزيادة قدرها 55 %، مع استمرار دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الفندقية وإدارة الوجهة.

وأظهرت بيانات حركة السياحة الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تصدر أوروبا الغربية قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، بحصة بلغت 20 % من إجمالي الزوار، بما يعادل نحو 1.365 مليون زائر.

وجاءت جنوب آسيا في المرتبة الثانية بحصة 17 % وبنحو 1.143 مليون زائر، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 %، وبواقع 1.134 مليون زائر.

وحلت منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، بما فيها روسيا، في المرتبة الرابعة بحصة 14 %، وبنحو 962 ألف زائر، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10 %، بواقع 703 آلاف زائر.

وبلغت حصة شمال وجنوب شرق آسيا 9 %، بما يعادل 639 ألف زائر، في حين استحوذت الأمريكتان على 7 % بنحو 513 ألف زائر. وسجلت أفريقيا 5 %، بواقع 370 ألف زائر، بينما بلغت حصة أسترالاسيا 2 %، بنحو 139 ألف زائر.

وأضافت أن فنادق الخمس نجوم حصلت على الحصة الأكبر من المعروض الفندقي، بنسبة 35%، من خلال 162 منشأة تضم 51,846 غرفة، وسجلت معدل إشغال بلغ 52%. أما فنادق الأربع نجوم فشكلت 29% من إجمالي المعروض، عبر 194 منشأة تضم 43,464 غرفة، وحققت نسبة إشغال بلغت 61%. وشكلت فنادق فئة النجمة إلى ثلاث نجوم 19% من المعروض، من خلال 263 منشأة تضم 28,331 غرفة، وسجلت أعلى إشغال بين الفنادق التقليدية عند 67%.

وفي قطاع الشقق الفندقية، استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على 8% من المعروض، من خلال 93 منشأة تضم 11,564 غرفة، وسجلت أعلى نسبة إشغال بين مختلف الفئات الفندقية عند 73%، فيما شكلت الشقق الفندقية الفخمة 9% من المعروض، عبر 82 منشأة تضم 13,591 غرفة، وحققت نسبة إشغال بلغت 68%.

جوائز عالمية

وقالت حور الخاجة إن دبي حصدت التقدير الدولي مع مجموعة من الجوائز والإنجازات التي عكست جاذبية الإمارة وتنافسيتها خلال عامي 2025 و2026. وضمت قائمة أبرز الإنجازات وجود 3 فنادق من دبي ضمن قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم، وهي منتجع أتلانتس ذا رويال في المركز السادس، ومنتجع جميرا مرسى العرب في المركز العشرين، وفندق ذا لانا في المركز الخامس والثلاثين.

وأضافت أن دبي تصدرت تصنيف أفضل المدن العالمية للعمل عن بُعد الصادر عن شركة «سفيلز»، وحلت في المركز الخامس عالمياً على مؤشر العلامات التجارية للمدن الصادر عن «براند فاينانس»، وأصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، كما صنفت ضمن أفضل ثلاث وجهات للسفر عالمياً في جوائز اختيار المسافرين لعام 2026، مشيرة إلى أن الإنجازات شملت إدراج جولة الطعام التراثية في دبي القديمة ضمن قائمة «لونلي بلانت» لأفضل 50 تجربة سفر عالمية لعام 2026، إلى جانب اختيار دبي الوجهة الأفضل عالمياً للتسوق والمعارض لعام 2025 ضمن جوائز السفر العالمية.

جودة الحياة

وقالت حور الخاجة إن الإنجازات تدعم طموحات دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها أفضل وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة، من خلال التركيز على عدد من المحاور، في مقدمتها جودة الحياة، والاستدامة، وسهولة الوصول، والاتصال.

وأضافت أن مبادرة «دبي تبادر» أسهمت في جعل تجربة الزائر أكثر شمولاً، حيث واصلت دبي تعزيز سهولة الوصول، مستفيدة من حصولها على اعتماد الوجهة السياحية للتوحد، كما واصلت دبي تعزيز سهولة الوصول، مستفيدة من حصولها على اعتماد الوجهة السياحية للتوحد، إلى جانب تدريب أكثر من 70 ألف شخص على التوعية بالتوحد والإدراك الحسي.

وقالت إن الإمارة عززت اتصالها بالعالم من خلال شراكات قوية في قطاع الطيران وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب مواصلة توسيع شبكة مترو دبي ومنظومة النقل الجماعي وحلول التنقل المشترك، وتطوير حلول التنقل الرقمي والذكي لتوفير رحلات أكثر سلاسة للزوار والمقيمين.

مرونة القطاعات

وأضافت أن الأداء السياحي خلال العام الجاري أبرز قدرة القطاعات المرتبطة بالسفر والضيافة على التكيف السريع والموثوق مع المتغيرات، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في تعزيز قدرة حكومة دولة الإمارات على الاستجابة الفعالة وضمان مستويات مرتفعة من الربط ضمن شبكات النقل، مشيرة إلى أن طيران الإمارات استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية، لتغطي 138 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1600 رحلة أسبوعياً.