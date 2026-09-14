الإمارات.. استقرار الذهب والفضة مع بداية الأسبوع



استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، إذ شهد المعدنان تحركات محدودة مقارنة بمستويات الجمعة، ليحافظا على مستويات قريبة من الأسعار المسجلة في آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 521.75 درهماً مقابل 522 درهماً في تعاملات الجمعة، فيما بلغ عيار 22 نحو 483.25 درهماً، وعيار 21 نحو 463.25 درهماً، وعيار 18 نحو 397 درهماً. كما سجل سعر غرام الفضة 7.54 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 234.42 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 521.75 درهماً

عيار 22: 483.25 درهماً

عيار 21: 463.25 درهماً

عيار 18: 397.00 درهماً



الفضة:

الغرام: 7.54 دراهم

الأونصة: 234.42 درهماً

الكيلوغرام: 7536.77 درهماً