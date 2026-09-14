دبي.. بدء تدفق العارضين والزوار إلى «سوق السفر العربي2026»

بدأ تدفق العارضين والزوار إلى أروقة «سوق السفر العربي» في دبي مع انطلاق فعاليات المعرض، وسط توقعات بحضور قوي ونشاط لافت في حركة الزوار، في ظل استمرار نمو الطلب على السفر والسياحة في المنطقة.

وبدأت أعداد الزوار بالتوافد منذ الساعات الأولى قبيل افتتاح الحدث وسط استعدادات مكثفة من قبل المنظمين لاستقبال المشاركين والزوار، فيما يشهد المعرض حضوراً متزايداً من ممثلي شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر والسياحة والوجهات السياحية، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات العاملة في صناعة السفر، مع اهتمام باستعراض أحدث المنتجات والخدمات والاتجاهات التي ترسم مستقبل القطاع.

وتتجه الأنظار خلال أيام المعرض إلى حركة الزوار واللقاءات التجارية، في وقت يشكل فيه «سوق السفر العربي» منصة رئيسية لبحث فرص التعاون والشراكات، واستكشاف أسواق جديدة، ومناقشة تطورات الطلب السياحي واتجاهات السفر الإقليمية والدولية.

ويأتي انعقاد المعرض في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، مدفوعة بتوسع البنية التحتية السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وتنامي الربط الجوي، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الوجهات والمعالم السياحية.

ومن المتوقع أن تشهد أروقة المعرض خلال أيامه سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين كبار مسؤولي القطاع والمشترين وممثلي الوجهات، بما يدعم فرص إبرام اتفاقيات وشراكات جديدة، ويعزز حركة السياحة والسفر في المنطقة.