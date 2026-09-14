أسعار فنادق منطقة «مركز دبي التجاري» تقفز 60 %.. والإشغال يتجاوز 85 %

تشهد أسعار الفنادق في دبي ارتفاعات حادة مع دخول موسم الفعاليات والمؤتمرات في سبتمبر مرحلة الذروة، حيث سجلت أسعار بعض الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي قفزة وصلت في المتوسط إلى أكثر من 60%، مدفوعة بتزايد الطلب على الإقامة بالتزامن مع أجندة مزدحمة من المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأظهر رصد «البيان» لأسعار 10 فنادق متقاربة في الفئة والموقع ارتفاع متوسط الأسعار المعروضة بنسبة بلغت نحو 63%، لترتفع من حوالي 380 درهماً إلى نحو 620 درهماً خلال فترات الطلب المرتفع.

في حين وصلت نسبة الارتفاع في أسعار أحد الفنادق إلى نحو 175%؛ وتبقى الأسعار المعروضة عرضة للتغير وفق فئة الغرفة، وشروط الحجز، وتوافر الوحدات الفندقية في كل فترة.

وانعكس الطلب القوي خلال سبتمبر على أداء القطاع الفندقي، مع تجاوز نسب الإشغال في عدد كبير من الفنادق 85%، مدفوعة بزيادة حركة الزوار وتزامنها مع استضافة دبي مجموعة واسعة من المعارض والفعاليات الكبرى.

وفي مقدمتها سوق السفر العربي والمنتدى الإعلامي العربي، إلى جانب أجندة حافلة من المؤتمرات والفعاليات التي عززت الطلب على الغرف الفندقية ودفعت مستويات الإشغال والأسعار إلى مستويات مرتفعة.

أجندة فعاليات مزدحمة

ويتزامن ارتفاع الأسعار مع جدول حافل من المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي خلال سبتمبر، ما يؤدي إلى تركز الطلب على الفنادق الواقعة في محيط المركز وعلى امتداد شارع الشيخ زايد.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض خلال شهر سبتمبر المقبل 14 معرضاً ومؤتمراً دولياً بارزاً، تستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والاستثمار والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والأمن السيبراني والتكنولوجيا والخدمات المالية.

ويستضيف المركز سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر، فيما يقام معرض جيسيك جلوبال للأمن السيبراني من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض، بمشاركة متوقعة لأكثر من 25 ألف متخصص من 182 دولة.

ومن جهته قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «تعكس بيانات «ويجو»، التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار دبي في تصدر قائمة الوجهات الأكثر طلباً للإقامة الفندقية لدى مسافري المنطقة، مع بقاء الطلب قوياً خلال فترة ما بعد الصيف. ومع انتقال سوق السفر العربي إلى سبتمبر.

بالتزامن مع أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والمعارض على مدار العام، بما يعزز قدرتها على استقطاب الزوار بعيداً عن المواسم التقليدية.

وأضاف: «نرصد عادة ارتفاعاً ملموساً في عمليات البحث والحجز تزامناً مع انعقاد المعارض والفعاليات الكبرى، وهو ما يؤكد الدور المتنامي لسياحة الأعمال في تنشيط الطلب على الفنادق ودعم مستويات الإشغال والأسعار في المدينة».

وقال تيمور الغاز، المدير العام لمجموعة فنادق أرجان من روتانا، وسنترو البرشاء، وداماك هيلز 2 إيدج من روتانا أن النشاط الذي تشهده دبي مع بداية سبتمبر ينعكس بصورة إيجابية على حركة الحجوزات والطلب الفندقي.

في وقت تستعد فيه الإمارة لدخول الربع الأخير من العام، الذي يُعد من أكثر الفترات نشاطاً على مستوى السياحة والأعمال والفعاليات.

وأضاف: «سجلت الحجوزات طلباً قوياً خلال الشهرين الماضيين، ونشهد زخماً إيجابياً مع اقترابنا من الربع الأخير من العام.

وتواصل دبي الاستفادة من مزيج متوازن من الطلب السياحي والترفيهي، وقطاع الأعمال، والفعاليات، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة تجاه الأشهر المقبلة».

وأضاف: «يبلغ متوسط الإشغال في فنادقنا حالياً نحو 85%، وهو مستوى أداء جيد بالنسبة إلى هذا الوقت من العام. ومع اقتراب الربع الأخير، تبدو الحجوزات المستقبلية مشجعة، وتتوافق عموماً مع المستويات القوية التي سجلناها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بل وتتجاوزها في بعض الحالات».

وعلى صعيد الأسواق المصدرة، أوضح أن الأداء يستند إلى قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية والإقليمية، قائلاً: «تواصل الصين وروسيا أداء دور مهم كأسواق مهمة بالنسبة لنا، إلى جانب الطلب القوي من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية الرئيسية.

ويكتسب هذا التنوع أهمية كبيرة، لأنه يقلل من الاعتماد على سوق واحدة، ويعكس في الوقت ذاته قوة دبي المستمرة كوجهة للترفيه والأعمال والإقامات الطويلة».

وقال وائل الباهي المدير العام لفندق «كوبثورن - دبي»: إن مؤشرات الأداء تبدأ في التحسن اعتباراً من سبتمبر، مع ارتفاع تدريجي في الطلب على الغرف.

وتستمر وتيرة النمو حتى ما بعد احتفالات رأس السنة، مدفوعة بموسم الأعمال وارتفاع الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

واعتبر أن هذه التطورات تعكس مؤشرات مشجعة على أداء القطاع الفندقي، في ظل توقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من الأسواق المحلية والدولية، لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء.

وأشار الباهي إلى أن الفندق يستهدف تسجيل مستويات إشغال تصل إلى 85% خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود حجوزات مسبقة بدأت بالتزامن مع موسم الأعمال، ما يعكس تحسناً في مستويات الطلب وتوقعات باستمرار النشاط الفندقي خلال الأشهر الأخيرة من العام.