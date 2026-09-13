صناديق استثمار عالمية تترقب فرصاً في مستودعات دبي

تواصل سوق المستودعات في دبي إظهار مستويات قوية من الإشغال والطلب، مع اهتمام متزايد من صناديق استثمار عالمية بالتطوير والاستحواذ على أصول تخزينية عالية الجودة، في وقت ارتفعت فيه الإيجارات 6.8 % على أساس سنوي، وفق تقرير «Real Estate - Market Insights» الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.

وأظهر التقرير أن متوسط إيجارات المستودعات (المستودعات والمخازن التجارية والصناعية) في دبي وصل إلى 49 درهماً للقدم المربعة، مسجلاً زيادة قدرها 2.3 % على أساس فصلي، إلى جانب الارتفاع السنوي البالغ 6.8 %، مدعوماً بمعدلات إشغال تقترب من طاقتها الكاملة في مناطق المستودعات القائمة، ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة من الفئة «A».

وأشار التقرير إلى أن محدودية المعروض من المستودعات من الفئة «A» تواصل تقييد الخيارات المتاحة أمام الشركات الباحثة عن مساحات جديدة، فيما يُتوقع أن تدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وتوطين سلاسل الإمداد مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى استمرار الاهتمام القوي من جانب المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالتطوير والاستحواذ على مستودعات عالية الجودة، موضحاً أن عدداً من هذه الاستثمارات يخضع حالياً لعمليات الفحص النافي للجهالة.

وبحسب التقرير، تتمتع غالبية الصناديق المهتمة بهذه الفرص بحضور عالمي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في جذب شركات جديدة إلى المنطقة لشغل المساحات التخزينية بعد إنجاز المشاريع، بما يعزز قاعدة الطلب على الأصول اللوجستية في دبي.

وتستفيد إيجارات المستودعات من معدلات الإشغال شبه الكاملة في المناطق القائمة، والتي أسهمت في الحفاظ على قوة الأسعار رغم تباطؤ نشاط التأجير الجديد.

وأوضح التقرير أن السوق لا تزال تتسم بضيق المعروض، إلا أن قدراً من الحذر بدأ يظهر في قرارات الشركات، إذ يواصل المستأجرون الحاليون التمسك بمنشآتهم القائمة، بالتزامن مع إعادة تقييم بعض خطط التوسع.