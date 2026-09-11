115 جهة عارضة بجناح دبي في سوق السفر العربي 2026



تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها والجهات المعنية في الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر الجاري. وتعود الفعالية الأبرز ضمن فعاليات قطاع السفر العالمي في وقت يركز فيه قطاع السياحة في دبي على تجديد مسارات النمو، وتعزيز الثقة الدولية، ومواصلة الاستثمار. ويضم جناح دبي في المعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى جانب أكثر من 115 جهة عارضة تُعنى بالسياحة من القطاعين العام والخاص في الإمارة، بما في ذلك الفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمو الرحلات السياحية، وغيرهم من الشركاء، تجسيداً لروح التعاون التي تقود نهج الإمارة في تطوير قطاع السياحة. وتتضمن قائمة الجهات الحكومية الممثلة في الجناح كلاً من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتجربة دبي الصحية، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ويشكل معرض سوق السفر العربي هذا العام، ركيزة أساسية للمشاركة السنوية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ويعزز تواصلها الدائم مع قطاع السفر العالمي. وتوفر الفعالية منصة حيوية للتفاعل مع الشركاء الدوليين، وتبادل الرؤى حول التوجهات الجديدة، وإبرام شراكات مهمة تدعم النمو المستمر لاقتصاد دبي.

محطة سنوية

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض سوق السفر العربي على مدار السنوات الماضية محطة سنوية مهمة تجمع مجتمع السفر العالمي في دبي، كما أنه يعكس المكانة المميزة للإمارة كوجهة عالمية رائدة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست على مدى عقود أسس النمو والمرونة والثقة. ونحن نثمن على الدوام الدور المحوري لشركائنا في القطاعين العام والخاص، الذين يواصلون العمل بتعاون مثمر وتنسيق مشترك لتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الأعمال، وفتح آفاق جديدة للنمو والتركيز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل». وأشار إلى أنه مع دخول قطاع السياحة مرحلة جديدة تتسم بمزيد من النمو والاستثمار والتعاون، تبرز أهمية المعرض كمنصة عالمية تجمع أبرز قادة القطاع وصناع القرار، وتتيح فرصة تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتسريع الابتكار، بما يسهم في دعم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته. وأضاف: «نرحب مجدداً بمجتمع السفر العالمي في دبي للمشاركة في معرض سوق السفر العربي، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لبناء قطاع سياحي أكثر ترابطاً وابتكاراً واستعداداً للمستقبل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه بما ينسجم مع أجندة دبي D33».

ويمثل «برنامج المشترين المستضافين» محوراً أساسياً في مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هذا العام، والذي سيتم من خلاله استقبال أكثر من 300 متخصص في قطاع السفر وما يزيد على 40 إعلامياً في الشأن السياحي من 40 دولة، لاستكشاف قطاع الضيافة في دبي وتجربة ما تقدمه لهم من عروض متنوعة. وقد صمم البرنامج لتحقيق التوازن بين الأهداف الاستراتيجية للأعمال والتجارب، بما يتيح للمشترين المدعوين فرصة التفاعل مع الوجهة خارج قاعات المعرض، وبناء علاقات مثمرة على المدى الطويل. وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، بما في ذلك العديد من خطط التطوير الاستراتيجية، مثل مبنى المسافرين الجديد لمطار آل مكتوم الدولي، ضمن دبي ورلد سنترال الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم، إلى جانب أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما يشمل المخطط العام لنخلة جبل علي، وخطة تطوير منطقة حتا، ومشروع تطوير شاطئ جبل علي. كما يتضمن جناح دبي في المعرض عقد جلسات متخصصة، ولقاءات مباشرة تسلط فيها الدائرة وشركاؤها الضوء على أهمية هذه المشاريع وخطط التطوير، وما تتيحه أمام قطاع السفر العالمي من فرص واعدة لإعداد عروض وبرامج سياحية تستقطب مزيداً من الزوار إلى المدينة، سواء الذين خاضوا تجاربها من قبل أم الراغبين في استكشافها للمرة الأولى. وبدورها، ستقدم فرق العمل من كلية دبي للسياحة ومبادرة دبي للسياحة المستدامة معلومات حول برامجها وأنشطتها التي تسهم في تطوير قطاع السياحة في المدينة.