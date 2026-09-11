الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة في آخر جلسات الأسبوع



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، ليفقد الذهب المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة، فيما اتجهت الفضة إلى الانخفاض بعد تحركات محدودة خلال الأيام الماضية، وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 522 درهماً مقابل 531.25 درهماً خلال تعاملات أمس، بانخفاض 9.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 إلى 483.50 درهماً، وعيار 21 إلى 463.50 درهماً، وعيار 18 إلى 397.25 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.56 دراهم مقابل 7.93 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة نحو 235 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 522.00 درهماً

عيار 22: 483.50 درهماً

عيار 21: 463.50 درهماً

عيار 18: 397.25 درهماً

الفضة:

الغرام: 7.56 دراهم

الأونصة: 235.00 درهماً

الكيلوغرام: 7555.42 درهماً