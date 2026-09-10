طيران الإمارات تستعيد 98 % من شبكتها و93 % من السعة المقعدية

8.7 ملايين حركة مسافرين في شهرين



أظهرت مؤشرات أداء طيران الإمارات خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر، مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما بلغت نسبة استعادة الناقلة لسعتها المقعدية نحو 93 % في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل.

وقال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مشيراً إلى أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها ضمن مختلف وجهاتها، مدعومة بتحسن حركة السفر العالمية.

وأوضح كاظم أن السوق الصينية شهدت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، لافتاً إلى أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين، سجلت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المسافرين وتشجيعهم على السفر إلى دبي، أشار كاظم إلى أن طيران الإمارات اتخذ مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز، وإلغاء جزء كبير من الرسوم المرتبطة بإلغاء السفر في الحالات المحددة، إلى جانب إتاحة تعديل مواعيد الرحلات، فضلاً عن توفير حلول تأمينية تمنح المسافرين مزيداً من الطمأنينة.

وأكد أن دعم مكانة دبي كوجهة عالمية للسفر والسياحة، يمثل محوراً مستمراً في جهود الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب توظيف قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء، للوصول إلى المسافرين، وتعزيز جاذبية الإمارة.

وقال إن مختلف الجهات تعمل بصورة متكاملة لدعم هذا التوجه، وتعزيز الرسالة التسويقية لدبي في الأسواق العالمية، معرباً عن ثقته باستمرار تحسن حركة السفر خلال المرحلة المقبلة، ومشيراً إلى أهمية الأسواق الرئيسة، وفي مقدمها الهند، في دعم نمو الحركة واستمرار التعافي.

ولفت كاظم إلى أن موسم الشتاء في دبي، يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب على السفر، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة خلال الموسم المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الزوار، ودعم حركة السياحة والطيران.