الإمارات.. الذهب يعود للارتفاع وصعود طفيف للفضة



تباينت تحركات الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ عاد الذهب للارتفاع بعد تراجعه في الجلسة السابقة، فيما سجلت الفضة ارتفاعاً طفيفاً، وسط استمرار التحركات المتقلبة للمعدنين خلال الأيام الأخيرة

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 531.25 درهماً مقابل 528 درهماً خلال تعاملات أمس، بزيادة 3.25 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 492 درهماً، وعيار 21 إلى 471.75 درهماً، وعيار 18 إلى 404.25 دراهم. وسجل سعر غرام الفضة 7.93 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 246.63 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 531.25 درهماً

عيار 22: 492.00 درهماً

عيار 21: 471.75 درهماً

عيار 18: 404.25 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.93 دراهم

الأونصة: 246.63 درهماً

الكيلوغرام: 7929.33 درهماً