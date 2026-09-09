لوفتهانزا تعيد تشغيل رحلات دبي تدريجياً اعتباراً من أواخر أكتوبر

تستعد مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى دبي بصورة تدريجية اعتباراً من أواخر أكتوبر 2026، في خطوة تعكس عودة الناقلات الأوروبية إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، مع إمكانية الوصول إلى 36 رحلة أسبوعياً من دبي وإليها خلال فترات ذروة التشغيل.

وتأتي الخطوة في إطار استعادة شركات الطيران الأوروبية لجزء من عملياتها في المنطقة، بعد التأثيرات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على حركة السفر خلال الفترة الماضية، وسط تحسن تدريجي في حركة الطيران وعودة الناقلات إلى استئناف بعض خطوطها.

وتشير جداول الرحلات الحالية إلى إدراج رحلات «لوفتهانزا» على خط فرانكفورت–دبي خلال أواخر أكتوبر، فيما من المقرر أن تبدأ الرحلات المباشرة بين ميونيخ ودبي اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ما يعزز حضور الشركة على اثنين من أبرز مراكز الطيران الألمانية.

ومن المنتظر أن تسهم عودة الناقل الألماني في تعزيز خيارات السفر بين الإمارات والأسواق الأوروبية، خصوصاً أمام المسافرين من قطاعي الأعمال والترفيه، إلى جانب دعم حركة الربط الجوي بين دبي وألمانيا.