دبي تستعد لاحتضان 100 فعالية خلال الربع الأخير 2026





تستعد دبي لاستقبال أكثر من 100 معرض وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، في موسم من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الفترات ازدحاماً بالفعاليات في تاريخ الإمارة.

استعرض مركز دبي التجاري العالمي، الأربعاء -خلال إحاطة إعلامية-، آفاق فعاليات الأعمال للفترة المتبقية من عام 2026، والتي تتضمن استضافة أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية من فعاليات الأعمال في الموقعين التابعين له، بالتزامن مع مواصلة التقدم في أعمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي لتوسعة «مركز دبي للمعارض» والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 مليارات درهم.

وتعكس أجندة الفعاليات المرتقبة التزام منظمي الفعاليات ومجتمع الأعمال الدولي المستمر تجاه دبي، حيث تضم الأجندة مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تشمل قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة والطاقة والعقارات والبناء والجمال والاستدامة. وتعزز الفعاليات التي تقام بالتزامن مع استمرار أعمال توسعة «مركز دبي للمعارض»، استثمارات دبي طويلة المدى في البنية التحتية والقدرات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع فعاليات الأعمال المتزايدة على مستوى العالم.

الربع الأخير

تشمل فعاليات الربع الأخير في مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، حيث انطلق الموسم بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) ومعرض الشرق الأوسط للطاقة ومعرض سوق السفر العربي في سبتمبر، يليها معرض أراب لاب ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض جلفود للتصنيع ومعرض الخمسة الكبار جلوبال وبيوتي وورلد دبي في أكتوبر. ويُختتم العام بمعرض جيتكس جلوبال في ديسمبر. ويتيح موقعا مركز دبي التجاري العالمي، وهما «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» في منطقة الأعمال المركزية بدبي و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو دبي، للمنظمين استضافة الفعاليات بمختلف أنواعها وتلبية متطلباتها المتنوعة بسلاسة. كما يتيح الموقعان تنظيم معارض كبرى عدة في الوقت نفسه، ما يعزز قدرة دبي على جمع الشركات العالمية من مختلف القطاعات.

مواكبة الاحتياجات

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يواصل قطاع فعاليات الأعمال إثبات مرونته وقدرته على مواكبة الاحتياجات المتغيرة، وهو ما يبدو جلياً في الوقت الراهن. ومع اقتراب الربع الأخير الحافل بالفعاليات، نواصل تركيزنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للمنظمين والعارضين والزوار، بما يعزز الثقة ويدعم وتيرة النمو مع كل فعالية نستضيفها». وأضاف جلفار: «تؤدي فعاليات الأعمال دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأوسع في دبي، حيث تستقطب الشركات والمستثمرين وأصحاب القرار من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة لعقد الصفقات وبناء الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة، ونشعر بالتفاؤل تجاه التزام منظمي الفعاليات على المدى الطويل. ومع استعدادنا للموسم المقبل، نواصل التركيز على دعم نمو دبي باعتبارها مركزاً عالمياً لفعاليات الأعمال».

وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «تهدف توسعة مركز دبي للمعارض إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع الفعاليات العالمي. وقد أثبتت المرحلة الأولى القدرات الاستيعابية والمرونة التي يوفرها المركز بعد توسعته، ونواصل البناء على هذه الأسس خلال المرحلة الثانية».

وأضاف: «تواصل أعمال التوسعة تقدمها بما يتماشى مع خططنا، في الوقت الذي يواصل فيه مركز دبي للمعارض عملياته التشغيلية بشكل كامل. ويتجاوز طموحنا مجرد توفير طاقة استيعابية ومساحات أكبر، إذ نعمل على تطوير وجهة عالمية المستوى تقدم تجربة استثنائية للمنظمين والعارضين والزوار. ومع تقدم أعمال التوسعة، نعمل على توفير البنية التحتية والمرونة اللازمتين لاستضافة فعاليات دولية أكبر وأكثر تعقيداً، ودعم نمو دبي على المدى الطويل كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال».

وعند اكتمال أعمال التوسعة في عام 2031، ستصل مساحة «مركز دبي للمعارض» إلى 180.000 متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 65 ألف زائر يومياً، والقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في الوقت نفسه. وتسهم التوسعة في دعم طموح مركز دبي التجاري العالمي لزيادة مساهمته الاقتصادية السنوية إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

3 مراحل

وتسهم توسعة «مركز دبي للمعارض» التي تتم وفق 3 مراحل في مدينة إكسبو في تعزيز الجيل القادم من البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي، حيث توفر القدرة الاستيعابية اللازمة لاستضافة المعارض الدولية الكبرى التي تشهد نمواً متسارعاً في دبي، وتدعم مسيرة الإمارة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في فعاليات الأعمال. وتم إنجاز المرحلة الأولى من أعمال التوسعة في بداية عام 2026، حيث وصلت المساحة الإجمالية إلى 140 ألف متر مربع من المساحات الداخلية المصممة خصيصاً لاستضافة الفعاليات، مع القدرة على استقبال 50 ألف زائر يومياً. واستضاف «مركز دبي للمعارض» بعد توسعته معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي، كأولى فعالياته الكبرى، ما عكس جاهزيته لاستضافة المعارض الدولية الكبرى.

وشهدت الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية تقدماً ملحوظاً خلال عام 2026. وإلى جانب إضافة مساحات عرض جديدة، ستسهم المرحلة الثانية في توفير تجربة أكثر تكاملاً وسهولة في الوصول إلى مرافق المركز. وعند اكتمال المرحلة الثانية ستصل مساحة العرض الداخلية إلى 160.000 متر مربع، مع زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية إلى نحو 60 ألف زائر. كما سيتم تمديد الردهة الرئيسية بحيث تربط بين قاعات المرحلتين الأولى والثانية، فيما سيسهم طريق الوصول الشرقي الجديد في تعزيز الربط مع مدينة إكسبو ومناطق نزول الركاب الحالية. وسيوفر موقف السيارات متعدد الطوابق الجديد نحو 7.000 موقف. وستمنح هذه التطويرات مجتمعة مركز دبي للمعارض مرونة أكبر لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، إلى جانب استضافة فعاليات عدة في الوقت نفسه.