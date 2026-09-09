غرفة رأس الخيمة توسع شبكة شراكاتها الاستثمارية في قمة AIM



عززت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حضورها في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026 في دبي، حيث وقعت الغرفة 6 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية ومالية وبحثية، بالتزامن مع عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين ووفود استثمارية وتجارية من عدد من الأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة الغرفة في القمة ضمن جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في الأسواق العالمية، إلى جانب الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة.

وشهد جناح حكومة رأس الخيمة في القمة توقيع اتفاقيات التعاون بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، مع محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة.

وتستهدف الاتفاقيات بناء أطر عملية للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات المؤسسية، بما يدعم تطوير بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام مبادرات ومشروعات مشتركة في قطاعات ذات أولوية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتخصصات التي تمتلكها الجهات الموقعة، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.



خطوة مهمة



وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها خلال القمة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظرائه في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على توظيف مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمي، واستقطاب فرص وشراكات جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قمة AIM تمثل منصة دولية مهمة تجمع صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال، بما يوفر فرصاً واسعة للتواصل المباشر، وتبادل الرؤى حول اتجاهات الاستثمار العالمي، وبحث مجالات التعاون القابلة للتحول إلى مشروعات وفرص اقتصادية مستدامة.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، أن المشاركة في القمة أتاحت فرصة نوعية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة، وما توفره من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، إلى جانب بناء جسور تواصل جديدة مع المؤسسات والجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المشاركة من مختلف دول العالم. وأضاف: إن اللقاءات الثنائية التي عقدتها الغرفة على هامش القمة ركزت على استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وبحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل التواصل الدولي إلى شراكات عملية تدعم نمو الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين والأسواق المستهدفة.

وشملت اللقاءات محمد مصبح النعيمي مع شري أمان أرورا، وزير الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار في حكومة ولاية البنجاب الهندية، حيث جرى بحث فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب لقائه بوما دوناتوس، المدير العام للوكالة الحكومية لترويج وتسهيل الاستثمار في الكاميرون، لبحث مجالات التعاون وتبادل الفرص الاستثمارية.

كما التقى النعيمي مع آياز بايتوف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة منطقة تامشي المالية والاستثمارية الخاصة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لشراكات مستقبلية بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة ونظيره في قيرغيزستان.

وتعكس هذه اللقاءات توجه غرفة رأس الخيمة نحو توسيع نطاق تحركها الخارجي من خلال التواصل المباشر مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

كما ناقشت الغرفة مع عدد من الوفود والجهات المشاركة مبادرات وأفكاراً تستهدف تطوير التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وبناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى المصالح المشتركة، بما يعزز التكامل بين الأسواق ويدعم نمو الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

وتؤكد مشاركة غرفة رأس الخيمة في قمة AIM 2026 توجهها نحو تكريس حضور الإمارة في المحافل الاقتصادية الدولية، ليس فقط للترويج لمزاياها الاستثمارية، وإنما لبناء شبكة متنامية من العلاقات والشراكات القادرة على توليد فرص اقتصادية جديدة، ودعم تنافسية مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة التجارة والاستثمار في مسيرة التنمية المستدامة للإمارة.