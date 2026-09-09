دبي تستعد لاحتضان أكثر من 100 فعالية خلال الربع الرابع 2026



تستعد دبي لاستقبال أكثر من 100 معرض وفعالية خلال الربع الرابع من عام 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، في موسم من المتوقع أن يكون واحداً من أكثر الفترات ازدحاماً بالفعاليات في تاريخ الإمارة.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في كلمته -خلال إحاطة إعلامية لاستعراض أجندة فعاليات الأعمال المرتقبة، وأحدث المستجدات المتعلقة بمشروع توسعة مركز دبي للمعارض-: إن الربع الأخير من العام سيشهد زخماً استثنائياً في أجندة المعارض والفعاليات، بالتزامن مع إعادة جدولة عدد من الفعاليات التي تأجلت خلال الربع الثاني نتيجة الأوضاع الإقليمية وتأثر حركة الطيران.

وأكد جلفار أن إعادة جدولة هذه الفعاليات واستضافتها خلال الفترة المقبلة لن تؤثر في أجندة المعارض المقررة لعام 2027، في مؤشر على القدرة الاستيعابية التي تتمتع بها دبي لمواصلة استقطاب وتنظيم الأحداث الكبرى بالتوازي مع نمو القطاع.

المرحلة الثانية

وفي ما يتعلق بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، كشف جلفار عن وصول نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من أعمال التطوير إلى نحو 10%، على أن يكتمل تنفيذ هذه المرحلة في عام 2029.

ويأتي تطوير المركز في إطار خطط دبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المعارض والمؤتمرات، ومواكبة النمو المتواصل في عدد وحجم الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارة، فضلاً عن تعزيز قدرتها على استقطاب معارض عالمية جديدة خلال السنوات المقبلة.

ويمثل العدد الكبير من الفعاليات المنتظرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام دفعة قوية لمنظومة الأعمال في دبي، إذ يمتد الأثر الاقتصادي للمعارض والمؤتمرات إلى قطاعات متعددة، في مقدمتها الطيران والفنادق والضيافة والمطاعم والنقل والتجزئة، إلى جانب دورها في استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والزوار.