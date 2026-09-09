طيران الإمارات: عطل فني بمراقبة الطيران يؤثر على الرحلات من وإلى المملكة المتحدة



أعلنت طيران الإمارات حدوث ارتباك في عدد من الرحلات الجوية المغادرة من وإلى مطارات المملكة المتحدة، نتيجة مشكلة فنية أثرت على خدمات NATS، مزود خدمات مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا.

وأوضحت الناقلة، في تحديث صدر مساء الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 عند الساعة 18:40 بتوقيت دبي، أن الرحلات القادمة إلى مطارات المملكة المتحدة والمغادرة منها تشهد تأخيرات واضطرابات تشغيلية بسبب المشكلة الفنية.

دعت طيران الإمارات المسافرين إلى التحقق بشكل منتظم من حالة رحلاتهم، والاطلاع على التحديثات التشغيلية عبر موقع الناقلة، إضافة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني التي قد تتضمن إشعارات بشأن التأخير أو تغيير مواعيد الرحلات أو إلغائها.

كما طلبت الشركة من العملاء التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة إدارة الحجز، لضمان وصول أحدث المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالرحلات. وأكدت طيران الإمارات اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج الناتج عن هذه الاضطرابات، داعية العملاء إلى متابعة حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.

وتسبب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية، في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى المطارات البريطانية، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران. وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة 1055 رحلة، وفق موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع حركة الطيران.

وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية، إن الخلل تمت معالجته وعادت العمليات إلى طبيعتها، لكنها أوضحت أن التعافي استغرق وقتاً أطول من المتوقع، ما أدى إلى تراكم الرحلات، مقدمة اعتذارها للمسافرين.