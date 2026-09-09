الإمارات.. تراجع أسعار الذهب واستقرار الفضة



تباينت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع الذهب بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، ليفقد غرام عيار 24 نحو 6.75 دراهم من قيمته مقارنة بتعاملات أمس، في حين حافظت الفضة على استقرارها.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 528 درهماً مقابل 534.75 درهماً أمس، فيما تراجع عيار 22 إلى 489 درهماً، وعيار 21 إلى 468.75 درهماً، وعيار 18 إلى 401.75 درهم. واستقر سعر غرام الفضة عند نحو 7.88 دراهم، فيما سجلت الأونصة 245.11 درهماً

الذهب:

عيار 24: 528.00 درهماً

عيار 22: 489.00 درهماً

عيار 21: 468.75 درهماً

عيار 18: 401.75 درهم

الفضة:

الغرام: 7.88 دراهم

الأونصة: 245.11 درهماً

الكيلوغرام: 7880.46 درهماً