10 آلاف درهم حداً أدنى للاستثمار بأكبر سبيكة فضة بالعالم

منح المستثمر حقوق مشاركة اقتصادية في السبيكة وحصة نسبية في زيادة قيمة الأصل

أصبح بإمكان المستثمرين المشاركة في أكبر سبيكة فضة في العالم باستثمار يبدأ من نحو 10 آلاف درهم، وذلك عقب ترميزها في دبي ضمن المبادرة التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة، إذ جرى تحويل الحقوق الاقتصادية المرتبطة بالسبيكة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً، إلى 1.971 مليون توكن، بما يعني أن كل توكن يقابل غراماً واحداً من وزنها، في حين تقدر القيمة الإجمالية للأصل بنحو 27.7 مليون درهم.

وأظهرت متابعة «البيان» لمنصة الطرح «توك إنفست»، صباح أمس، وصول نسبة الاكتتاب إلى نحو 1%، مع بقاء 1,954,238 توكناً متاحاً للاستثمار من إجمالي 1,971,000 توكن، أي إن نحو 16,762 توكناً خرجت (بيعت) من الكمية المتاحة منذ بدء الطرح.

9971 درهماً

وبحسب بيانات منصة «توك إنفست»، يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 9971 درهماً، في حين يصل إلى 10170.42 درهماً شاملاً رسوم الوساطة، على أن يحصل المستثمر عند إغلاق فترة الاكتتاب على تخصيصه النسبي من التوكنات بناءً على السعر النهائي للفضة في تاريخ الإغلاق، وفقاً لوثائق الطرح.

ويبلغ إجمالي المعروض 1,971,000 توكن، وهو رقم يطابق وزن السبيكة البالغ 1971 كيلوغراماً عند تحويله إلى الغرام، ما يجعل كل توكن مقابلاً حسابياً لغرام واحد من وزن السبيكة، وتقدر المنصة القيمة الإجمالية للأصل بنحو 27.7 مليون درهم وفق تقييمات المعادن الثمينة الحالية.

ماذا يمتلك المستثمر؟

لا يعني شراء «التوكن» امتلاك المستثمر غراماً مادياً من الفضة يمكنه استلامه، إذ تنص وثائق الطرح على أن المستثمر يشتري حقوق مشاركة اقتصادية في السبيكة تمنحه حصة نسبية في أي ارتفاع في قيمة الأصل، إلى جانب وثائق تثبت حصته وإمكانية متابعة الأصل، في حين تبقى السبيكة نفسها محفوظة لدى شركة «برينكس».

وتسجل حقوق المستثمر على منصة DMCC Tradeflow التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ويحصل على شهادة رقمية تؤكد حصته النسبية، مع إمكانية متابعة تقييم الأصل ووثائق الملكية عبر لوحة المستثمر.

إمكانية البيع

وتتيح آلية الاستثمار الاحتفاظ بالتوكنات على المدى الطويل، في حين تشير المنصة إلى إمكانية تداولها بين المستثمرين المعتمدين عند تشغيل السوق الثانوية، مع خضوع ذلك للموافقات التنظيمية وتوافر المشترين، وتؤكد أن السيولة غير مضمونة.

وتفرض عملية الاستثمار رسماً بنسبة 2% عند الدخول، إضافة إلى 0.2% سنوياً رسوم حفظ افتراضي تشمل التخزين والتأمين، و0.25% رسوم معاملة عند البيع في السوق الثانوية.

وتزن السبيكة 1971 كيلوغراماً من الفضة بنقاوة 99.9%، واختير وزنها ليتطابق مع عام تأسيس دولة الإمارات 1971، وهي مسجلة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر سبيكة فضة في العالم، كما أنها مسجلة على منصة DMCC Tradeflow ومحفوظة لدى «برينكس».

وجاء طرح «التوكنات» في أعقاب الإعلان عن ترميز السبيكة في دبي، في خطوة تحول الحقوق الاقتصادية المرتبطة بالأصل المادي مرتفع القيمة إلى وحدات رقمية، بما يتيح مشاركة عدد أكبر من المستثمرين فيه دون الحاجة إلى امتلاك السبيكة فعلياً.