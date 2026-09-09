14 منطقة اقتصادية توسّع حضور «دي بي ورلد» عالمياً

كشفت بيانات حديثة لـ«دي بي ورلد» عن امتلاك المجموعة شبكة عالمية تضم 14 منطقة اقتصادية ولوجستية موزعة على عدد من الأسواق الرئيسة في أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 7416 هكتاراً، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية.

وتوضح البيانات أن الشبكة تضم 12 منطقة اقتصادية ولوجستية قيد التشغيل، إلى جانب منطقتين قيد التطوير، بما يعكس توسّع «دي بي ورلد» في نموذج المناطق الاقتصادية المتكاملة، وربطها بالبنية التحتية للموانئ.

وتأتي المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في دولة الإمارات في صدارة شبكة المجموعة من حيث المساحة، بإجمالي يبلغ 5700 هكتار، لتشكل بذلك الجزء الأكبر من إجمالي المساحات التي تديرها المجموعة ضمن هذه الشبكة.

وتمثل المنطقة أحد المكونات الرئيسية لمنظومة جبل علي المتكاملة، التي تجمع بين الميناء والمنطقة الحرة والخدمات اللوجستية والتجارية.

وتضم الشبكة كذلك منطقة داكار الاقتصادية في السنغال بمساحة 600 هكتار، و«ساوث كارولينا جيت واي» في الولايات المتحدة بمساحة 535 هكتاراً، في حين تبلغ مساحة مركز «كاوسيدو اللوجستي» في جمهورية الدومينيكان 120 هكتاراً، ومنطقة «بوسورجا» في الإكوادور 108 هكتارات.

وفي أوروبا، تشمل الشبكة London Gateway في المملكة المتحدة بمساحة تبلغ 90 هكتاراً، في حين تمتد عمليات المجموعة في الشرق الأوسط إلى منطقة السخنة الاقتصادية في مصر ومنطقة جدة اللوجستية في السعودية، بمساحة تبلغ 35 هكتاراً لكل منهما.

وتظهر الخريطة توسع حضور «دي بي ورلد» في القارة الأفريقية، من خلال منطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال بمساحة 52 هكتاراً، والمنطقة الحرة في جيبوتي بمساحة 31 هكتاراً، إلى جانب حديقة كيغالي اللوجستية في رواندا بمساحة 20 هكتاراً.

ويعكس هذا الانتشار توجهاً نحو تطوير مراكز لوجستية واقتصادية بالقرب من الأسواق وممرات التجارة الرئيسية، بما يساعد على تسهيل حركة البضائع وربط المنتجين والمستوردين والمصدرين بشبكات النقل والموانئ.

وفي آسيا، تشمل شبكة «دي بي ورلد» منطقة التجارة الحرة في تشيناي بالهند بمساحة 50 هكتاراً، ومنطقة التجارة الحرة في مومباي بمساحة 35 هكتاراً، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة في كوتشي بمساحة 5 هكتارات.

وتمنح هذه المواقع المجموعة حضوراً في عدد من أهم الأسواق التجارية والصناعية في الهند، وتدعم توجهها نحو توفير حلول متكاملة للشركات التي تبحث عن مواقع للتخزين والتصنيع والتوزيع بالقرب من الأسواق ومراكز التجارة.

جافزا

وتبرز المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بوضوح باعتبارها مركز الثقل في شبكة «دي بي ورلد» المعروضة، إذ تبلغ مساحتها 5700 هكتار، أي ما يعادل نحو 77% من إجمالي مساحة المناطق الـ14 الواردة في الخريطة ويعزز هذا الحجم أهمية منظومة جبل علي بالنسبة إلى استراتيجية المجموعة العالمية، خصوصاً مع موقع دبي على خطوط التجارة الدولية وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية وأسواق المنطقة.

وتتجه استراتيجية «دي بي ورلد» نحو بناء منظومة متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد تجمع بين البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تقديم حلول أكثر تكاملاً للشركات العالمية والمحلية.

وتعكس الخريطة اتساع نطاق حضور «دي بي ورلد» في قطاع المناطق الاقتصادية واللوجستية، في حين تواصل المجموعة تطوير نموذج «الخدمات اللوجستية كخدمة» بهدف تعزيز دورها كشريك في سلاسل القيمة العالمية.