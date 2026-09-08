الإمارات.. الذهب والفضة يعودان للارتفاع



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجع الذي سجلته في الجلسة السابقة، بالتزامن مع صعود المعدنين عالمياً وتراجع الدولار، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 534.75 درهماً مقابل 530 درهماً خلال تعاملات أمس، بزيادة 4.75 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 إلى 495 درهماً، وعيار 21 إلى 474.75 درهماً، وعيار 18 إلى 407 دراهم. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.87 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 244.73 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 534.75 درهماً

عيار 22: 495.00 درهماً

عيار 21: 474.75 درهماً

عيار 18: 407.00 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.87 دراهم

الأونصة: 244.73 درهماً

الكيلوغرام: 7868.25 درهماً



