«راكز» تستعرض المقومات الاستثمارية لرأس الخيمة

تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026، المقومات التنافسية التي تجعل رأس الخيمة وجهة جاذبة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في الإمارات والمنطقة.

مستفيدة من منظومة أعمال تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً.وتشارك «راكز» ضمن جناح إمارة رأس الخيمة إلى جانب «مرجان».

وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، و«راك العقارية»، ومدينة رأس الخيمة للابتكار، لتقديم صورة متكاملة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن المشاركة في «AIM 2026» تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين والتعريف بالمزايا التي توفرها رأس الخيمة للشركات.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس قوة البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات الدولية.

وأشار إلى أن قاعدة الشركات في «راكز» تعكس تنوع منظومتها، إذ تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، ما يشكل مجتمع أعمال متعدد الجنسيات والأنشطة، ويعزز قدرة الإمارة على استقطاب شركات تبحث عن منصة تنافسية للنمو في المنطقة.