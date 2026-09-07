الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة مع بداية الأسبوع





تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، وسط استمرار التقلبات التي شهدتها أسعار المعدنين خلال الجلسات الأخيرة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 530 درهماً، مقارنة بـ539.25 درهماً في تعاملات الجمعة، بانخفاض 9.25 دراهم، فيما بلغ عيار 22 نحو 490.75 درهماً، وعيار 21 نحو 470.50 درهماً، وعيار 18 نحو 403.25 دراهم. كما سجل سعر غرام الفضة 7.78 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 241.96 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 530.00 درهماً

عيار 22: 490.75 درهماً

عيار 21: 470.50 درهماً

عيار 18: 403.25 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.78 دراهم

الأونصة: 241.96 درهماً

الكيلوغرام: 7779.19 درهماً



