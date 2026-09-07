16.4 مليار درهم قيمة قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 6 %

واصل قطاع المعلومات والاتصالات تعزيز حضوره في الاقتصاد المحلي، مسجلاً نمواً 6% خلال الربع الأول من 2026، لترتفع قيمته إلى 16.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تسارع النشاط المرتبط بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والاتصالات.

وشكل نشاط المعلومات والاتصالات نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

فيما جاء ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، بعد الخدمات المالية والتأمين، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية والاجتماعية.

ويتزامن نمو النشاط مع استمرار الإمارات في تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، إذ أظهرت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في الدولة إلى 99.6% خلال 2026، بما يضع الإمارات في صدارة دول العالم في هذا المؤشر.

ويأتي الأداء القوي للقطاع مدعوماً ببنية رقمية تعد من الأكثر تطوراً عالمياً، إذ تبلغ نسبة استخدام الإنترنت في الإمارات 100% من السكان، وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، في مؤشر على اتساع قاعدة الاقتصاد الرقمي والطلب على خدمات الاتصال والتكنولوجيا.

كما واصلت الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بعدما تصدرت العالم في سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وحلت في المركز الثاني عالمياً في سرعة النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة Ookla لشهر أبريل 2026.

وتوفر هذه البنية المتقدمة قاعدة داعمة لنمو خدمات الاتصالات والحوسبة والبيانات والتطبيقات الرقمية، بالتزامن مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية.