«دي بي ورلد» تستثمر 4 مليارات درهم في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا

أظهرت أعمال «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا قدرة على الصمود خلال الفترة الماضية بدعم من النمو المسجل في الأسواق الأوروبية والأفريقية، في وقت واصلت المجموعة توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية والموانئ وسلاسل التوريد في هذه المنطقة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها «البيان» استثمرت «دي بي ورلد» نحو 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، ركزت على توسيع القدرات التشغيلية وتطوير البنية التحتية.

وبالتوازي مع هذا الإنفاق الاستثماري، سجلت أعمال المجموعة في المنطقة نمواً في الإيرادات بنسبة 7.9 % لتصل إلى نحو 30.5 مليار درهم (8.3 مليارات دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 1.3 %.

وتركزت الاستثمارات بصورة رئيسية في عدد من المشاريع والمنشآت الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء جبل علي ومدينة دبي الملاحية، إلى جانب لندن غيتواي في المملكة المتحدة، ومشاريع المجموعة في داكار بالسنغال وبنانا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى دي بي ورلد لوجستكس جدة في السعودية.

وتعكس هذه الاستثمارات توجه المجموعة نحو تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بما يرفع قدرتها على إدارة حركة البضائع عبر مراحل متعددة من سلسلة التوريد، بدلاً من الاعتماد على عمليات المناولة المينائية فقط.

يأتي التركيز على هذه الأسواق في وقت تشهد فيه صناعة الخدمات اللوجستية تحولاً متسارعاً، مع تزايد الطلب على حلول متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الاقتصادية ومراكز التوزيع والأسواق النهائية، وهو ما يمنح الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية أهمية متزايدة في دعم التجارة الإقليمية والدولية.

ويعكس الأداء استراتيجية «دي بي ورلد» القائمة على تنويع مصادر النمو وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع توجيه الاستثمارات إلى مواقع رئيسية على امتداد الممرات التجارية العالمية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من نمو حركة التجارة، وتقديم حلول تمتد من الموانئ والمناطق الاقتصادية إلى التخزين والنقل والتوزيع.