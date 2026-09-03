في الإمارات.. ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد التراجع الملحوظ الذي سجلته في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز جاذبية المعادن النفيسة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 15.75 درهماً مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 535 درهماً مقابل 519.25 درهماً، فيما صعد عيار 22 إلى 495.25 درهماً، وعيار 21 إلى 475 درهماً، وعيار 18 إلى 407 دراهم. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.77 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 241.74 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 535.00 درهماً

عيار 22: 495.25 درهماً

عيار 21: 475.00 درهماً

عيار 18: 407.00 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.77 دراهم

الأونصة: 241.74 درهماً

الكيلوغرام: 7772.12 درهماً