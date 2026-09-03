«أبوظبي للاستثمار» يعين رئيسة للملكية الخاصة

عيّن «مجلس أبوظبي للاستثمار» لوري هول-كيم رئيسة للاستثمار في أعمال الملكية الخاصة لديه، مستقطباً مسؤولة تتمتع بخبرة تمتد 25 عاماً لدى بعض أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في العالم، في إطار تعزيز فريقه الاستثماري المتنامي، بحسب «بلومبرغ».

وانضمت هول-كيم إلى المجلس قادمة من «خطة معاشات الرعاية الصحية في أونتاريو»، حيث بدأت العمل في 2022 وأشرفت على فترة شهدت نمواً كبيراً في ذراع الملكية الخاصة، إذ ارتفع صافي أصوله إلى 24.2 مليار دولار كندي، ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار كندي.

وقبل ذلك، أمضت هول-كيم ست سنوات في وحدة الملكية الخاصة التابعة لـ«مجلس استثمار خطة معاشات كندا»، كما أسهمت قبل ذلك في تأسيس مكتب «خطة معاشات المعلمين في أونتاريو» في لندن.