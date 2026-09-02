صندوق التحوط السويسري «أدابت» يفتتح مكتباً في أبوظبي

افتتح صندوق التحوط السويسري «أدابت إنفستمنت مانجرز» مكتباً في أبوظبي، لينضم إلى موجة من شركات صناديق التحوط العالمية التي توسع حضورها في الإمارات، مستفيدة من جاذبيتها كمركز مالي إقليمي، بحسب «بلومبرغ».

وبدأ الصندوق، الذي يدير نحو ملياري دولار ويتبع استراتيجية الاستثمار في القيمة النسبية، عملياته من مكتبه الجديد تحت قيادة دانيال مولاركي، الذي انضم إلى الشركة مؤخراً في منصب كبير محللي الأبحاث. ويعد مكتب أبوظبي رابع مقار «أدابت» بعد جنيف وزوغ في سويسرا ونيويورك.

وعززت الشركة فريقها أيضاً بعدد من التعيينات الجديدة القادمة من شركات كبرى لصناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات. وانضم نيكولا دومولين وأوليفييه شازالون إلى «أدابت» كمديري محافظ، بعد عملهما لدى «ميلينيوم مانجمنت» و«فيريتشن فند مانجمنت» على التوالي، فيما انضم فابيان جيربرون مؤخراً بعد عمله لدى «سيتاديل».

وتستقطب أبوظبي ودبي، اهتماماً متزايداً من شركات الاستثمار العالمية، بفضل ضخامة احتياطياتها من الثروة السيادية ونظامها الضريبي الجاذب.

ومع ذلك، تشير تحركات شركات القطاع إلى استمرار اهتمام المؤسسات المالية بأبوظبي. فقد جدد صندوق التحوط الذي يديره كريس روكوس التزامه بالإمارة في وقت سابق من العام، وحصل على ترخيص تنظيمي كامل لمزاولة نشاطه فيها.

وتعمل في أبوظبي بالفعل مجموعة من أكبر شركات صناديق التحوط العالمية، من بينها «هدسون باي كابيتال مانجمنت» و«مارشال وايس» و«بريفان هوارد أسيت مانجمنت».

وأُطلق صندوق «أدابت» في مارس 2020، وكان يدير 2.11 مليار دولار في بداية أغسطس الماضي، وفقاً لرسالة إلى المستثمرين اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز». وحقق الصندوق عائداً بنسبة 1.77% في يوليو، ما محا خسائره منذ بداية العام، ليرتفع أداؤه إلى مكسب قدره 0.23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.