1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم عبر 682 صفقة



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 1.8 مليار درهم تمت عبر 682 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 497 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 24 مبايعة لمبانٍ، 38 مبايعة لأراضٍ، و435 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 306 ملايين درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 25 رهناً لمبانٍ، و40 رهناً لأراضٍ، و90 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 343 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مدينة دبي الصناعية معاملة منحة لأرض بقيمة 204 ملايين درهم، إلى جانب بيع أرض تجارية في منطقة سما الجداف بقيمة 100 مليون درهم.