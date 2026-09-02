في الإمارات.. هبوط ملحوظ لأسعار الذهب والفضة



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استقرار نسبي في الجلسة السابقة، إذ هبط الذهب مجدداً ليواصل ابتعاده عن المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الشهر الماضي، وسط ضغوط على أسعار المعادن النفيسة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 14.25 درهماً مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 519.25 درهماً مقابل 533.50 درهماً، فيما تراجع عيار 22 إلى 480.75 درهماً، وعيار 21 إلى 461 درهماً، وعيار 18 إلى 395 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.56 دراهم مقابل 7.90 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة نحو 235.02 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 519.25 درهماً

عيار 22: 480.75 درهماً

عيار 21: 461.00 درهماً

عيار 18: 395.00 درهماً

الفضة:

الغرام: 7.56 دراهم

الأونصة: 235.02 درهماً

الكيلوغرام: 7556.06 درهماً