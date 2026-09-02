«دوكاب للمعادن» ترفع طاقتها 40% في 2026 إلى 300 ألف طن سنوياً

محمد الأحمدي: الإمارات رسّخت مكانتها كمورد عالمي لمنتجات النحاس والألمنيوم
وقال الأحمدي إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كأحد الموردين الرئيسين عالمياً لمنتجات النحاس والألمنيوم، مدعومة بقاعدة صناعية متطورة وقدرات إنتاجية وتصديرية متنامية، لافتاً إلى أن «دوكاب للمعادن» تسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.
حضور عالمي
وعن ذلك أوضح الأحمدي أن تنوع محفظة المنتجات والانتشار الجغرافي للشركة يمنحانها مرونة كبيرة في التعامل مع حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت للعملاء قوة ومرونة منظومة أعمال «دوكاب للمعادن» وقدرتها على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.
أما عن إيرادات «دوكاب للمعادن» فقد أكد الأحمدي أنها ارتفعت خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، في ظل نمو أعمال الشركة وارتفاع أسعار النحاس عالمياً إلى مستويات قوية.
تقنيات متقدمة
وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.
ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.
وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.